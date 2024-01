Genova, la Msc Poesia parte per il giro del mondo: a bordo 2.300 passeggeri per una crociera di 121 giorni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Duemilatrecento passeggeri, di 57 diverse nazionalità, in maggioranza italiani, francesi, tedeschi statunitensi e cinesi, faranno il giro del mondo con una vacanza lunga 121 giorni a bordo di Msc Poesia. Parte oggi da Genova il viaggio che li porterà a toccare 50 destinazioni in 31 Paesi a bordo della nave da crociera visitando località come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York, ma anche il Canada e la Groenlandia.

"A causa delle tensioni nel Mar Rosso l'itinerario è stato modificato rispetto a quello originale. L'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio è al primo posto per la nostra compagnia, quindi abbiamo dovuto apportare necessariamente modifiche per evitare il passaggio nel Mar Rosso: - spiega l'area manager Nord Ovest di Msc Crociere Gianni Pilato - costeggeremo l'Africa dalla parte occidentale, sulla rotta del Capo di Buona Speranza. Non è solo Msc Poesia ad avere dovuto cambiare rotta per evitare la zona 'calda'.

"Avevamo una nave invernale con un itinerario di 7 notti sul Mar Rosso - aggiunge Pilato - che è stato modificato per gli stessi motivi. Per fortuna la nave a differenza delle strutture turistiche fisse può modificare a piacimento gli itinerari".

Confermate invece tutte le tappe in Medio Oriente. I quattro mesi di crociera che porteranno gli ospiti a scoprire fra l'altro l'Amazzonia brasiliana, hanno un prezzo a persona, a partire da 16mila euro, comprese bevande illimitate ai pasti e 15 escursioni.

Aggiunge il comandante della nave, Roberto Leotta: "Il punto più critico sarà quando arriveremo vicino al continente Antartico, poiché praticamente non ci sono isole e per questo motivo viaggeremo a migliaia di km dalla costa"

Alcuni passeggeri il giro del mondo lo hanno già fatto', come la signora Maria Carla, 76 anni, di Roma, al suo settimo viaggio mondiale in crociera. "Ho fatto 11 tour in America, prima della pensione - racconta - poi mi sono buttata sulle crociere. Ci sono tantissime cose da vedere, ho visto quasi tutto, mi piace rivedere posti e città. Mi mancano il Giappone e la Cina che erano nel giro del 2020, quando è scoppiato il covid, e non ci hanno fatti più andare. Siamo stati in mare un mese e mezzo fino a che non siamo tornati a casa".

L'anno scorso erano state due navi a partire da Genova in simultanea per il giro del mondo in crociera ma era stata un'eccezione alla regola che prevede invece sempre un giro del mondo in crociera all'anno in partenza da Genova