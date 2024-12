Genova, la Fondazione Piaggio in festa per il 70° compleanno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Compie 70 anni la "Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio e Maria Piaggio Casarsa" che verrà celebrata il 13 dicembre a partire dalle ore 17 presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova con una serie di eventi che prevedono anche una mostra multimediale.

Faro sulla storia - Una storia quella della famiglia Piaggio che si intreccia non solo con Genova e la Liguria dell'800 e del '900 ma con la storia del paese intero come ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Simona Ferro. "Siamo onorati di poter festeggiare i 70 anni della Fondazione Piaggio che conosciamo per le sue finalità di assistenza ospedaliera, sanitaria e sociale e che si è sempre occupata di istruzione e formazione professionale - ha spiegato l'assessore Ferro - Così per celebrare questo traguardo verrà mostrato l'excursus di questa famiglia che ha reso grande non solo Genova ma il paese occupandosi di cantieristica navale, di aereonautica e di trasporti in generale sino all'iconica Vespa, ancora attuale. Con questo festeggiamento si accenderà un faro su una storia importante che merita di essere conosciuta a fondo".

Simboli del territorio - Tra le testimonianze più significative del legame della famiglia Piaggio con Genova e la Liguria va ricordata soprattutto la fontana di Piazza De Ferrari, su progetto dell'architetto Giuseppe Crosa di Vergagni, donata alla città nel 1936 dai fratelli Carlo e Rocco in memoria del fratello Giuseppe e del padre Sen. Erasmo Piaggio. "La storia della famiglia Piaggio è legata a stretto giro con la storia stessa del nostro paese e della nostra città - dice in una nota l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso -. Una storia che ogni giorno ci viene ricordata dall'iconica fontana di piazza De Ferrari, dono proprio della famiglia Piaggio. Ma questa è una storia che va oltre l'industria, la Vespa, la cantieristica navale: grazie alla Fondazione Piaggio viene portata avanti una tradizione di innovazione, di solidarietà e filantropia. Un'eredità da condividere e di cui andare fieri".

Vanto per la Liguria - "Abbiamo messo le premesse perché la Fondazione possa continuare nel tempo ad operare, avendo garantito il capitale sociale donato nel 1954 dall'ingegner Ugo Piaggio in modo redditizio - ha concluso il presidente della Fondazione Estelio Carpano -. Moltissime sono le richieste che arrivano, tutte sono sempre vagliate con grande attenzione e destinate a enti che possono utilizzarle nel modo migliore. Negli anni ricordare queste figure antiche che hanno rappresentato moltissimo per la nostra regione e per l'Italia intera è un grande vanto"