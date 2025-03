Genova, la Croce Bianca cerca volontari: corsi aperti dal 14 aprile

Un corso per formare aspiranti soccorritori di ambulanza: lunedì 14 aprile 2025 alle ore 20:30, presso il Centro formazione della Croce Bianca Genovese in Piazza Palermo 7r, prenderà il via il nuovo percorso organizzato dalla storica Pubblica Assistenza della Foce.

Obiettivo - Lo scopo è formare e abilitare soccorritori volontari per svolgere servizi sanitari a carattere ordinario ed emergenziale presso la Croce Bianca Genovese nelle proprie sedi di Piazza Palermo 25r, Via di Santa Chiara 49r (Carignano) e Via Posalunga 66 B (Borgoratti).

Come funziona - Il corso, gratuito e della durata di due mesi circa, si articolerà in due lezioni settimanali (lunedì la parte teorica e giovedì la parte pratica), sempre dalle 20:45 alle 22:45, per un totale di 16 incontri; il programma didattico prevede la trattazione, fra gli altri temi, della rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, la disostruzione delle vie aeree, il trauma e tutti i presìdi sanitari presenti sulle ambulanze.

Dichiara Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese: “Questo corso è rivolto ai maggiori di 16 anni e serve a formare i futuri soccorritori che opereranno a bordo dei nostri mezzi, sia per i servizi di emergenza sanitaria sia per i trasporti ordinari e i servizi sociali. Non è quindi da intendersi come un corso generico di “primo soccorso” rivolto alla cittadinanza per arricchimento culturale personale, a questo scopo organizziamo altri incontri nel corso dell’anno. Si potrà salire fin da subito sui nostri mezzi per un tirocinio in qualità di Osservatori, affiancati da personale esperto. Al termine del corso - conclude Scacchetti- si terrà un esame teorico e pratico, che conferirà la qualifica di ‘secondo soccorritore'".

“Non è mai troppo tardi per iniziare”, ricorda il Presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba. “Essere volontari non significa necessariamente essere giovani, anzi, siamo alla ricerca di persone di qualsiasi età per far fronte a diverse tipologie di servizi. Basti pensare ai primi trasporti sanitari del mattino: partendo alle 6, difficilmente i ragazzi potrebbero accompagnare i nostri pazienti. C’è davvero posto per tutti”, conclude.

