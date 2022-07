Genova, in dotazione alla polizia locale tre nuove Smart elettriche

di Anna Li Vigni

Marco Utili (Ad BIAUTO GROUP) : "Fondamentale promuovere coesione sociale e sostenibilità ambientale"

Tre nuove Smart EQ fortwo entrano nella flotta della Polizia Locale. La consegna al sindaco di Genova Marco Bucci si è svolta questa mattina nella sede di Novelli 1934, la concessionaria Mercedes-Benz più antica in Europa, dal 2018 di proprietà di BIAUTO GROUP, che ha donato al Comune di Genova le tre auto a zero emissioni.

Grazie alle dimensioni contenute in appena 2 metri e 70 e l'alimentazione 100% elettrica, la citycar di casa Mercedes-Benz, con livrea della Polizia Locale, sarà principalmente impiegata per le operazioni di pattugliamento nelle aree del centro storico della città della Lanterna, il più esteso d'Europa.

Con questa donazione, Novelli 1934 intende rafforzare il forte legame con il territorio. La sponsorizzazione prevede anche la fornitura di tre wallbox, le colonnine per la ricarica elettrica rapida, che saranno posizionate in piazza Ortiz e in via Cavallotti, in prossimità delle unità territoriali della Polizia Locale Centro e Levante.

"La corporate citizenship rappresenta un elemento strategico della nostra attività aziendale. È, infatti, di fondamentale importanza promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, indirizzando le nostre risorse anche verso il territorio in cui siamo presenti, oltre la semplice vocazione commerciale", ha dichiarato Marco Utili, amministartore delegato di BIAUTO GROUP.