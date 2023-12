Genova, la Clinica otorinolaringoiatrica del San Martino eccellenza nella chirurgia cervico-facciale

Importante riconoscimento per la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretta dal professor Giorgio Peretti, selezionata, in occasione dell’8° broadcast internazionale di chirurgia laringea - evento organizzato dalla Società Europea di Laringologia - quale unico centro italiano per la trasmissione di un delicato intervento chirurgico in diretta mondiale.

L’operazione, eseguita dal professor Giorgio Peretti ed equipe, composta, tra gli altri, dalla dottoressa Marta Filauro e Marta De Vecchi, è stata trasmessa in tutti i continenti, per un totale di oltre 40.000 visualizzazioni e professionisti e giovani chirurghi in formazione collegati da più di 78 nazioni.

Risultati che confermano, ancora una volta, come l’Ospedale Policlinico San Martino si collochi tra i più importanti ospedali nazionali ed internazionali e, in particolare, come la Clinica Otorinolaringoiatrica venga riconosciuta quale centro di eccellenza nell’ambito della chirurgia cervico-facciale.