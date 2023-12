Genova, la città dei bambini e dei ragazzi compie un anno nella nuova sede: festeggiamenti con torta e appuntamenti speciali

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Città dei Bambini e dei Ragazzi ha compiuto un anno! Per celebrare questa prima importante ricorrenza, la struttura ha offerto ai propri visitatori un weekend di speciali appuntamenti tra science snacks e laboratori.

Il momento clou dei festeggiamenti è stato il taglio di una grande torta personalizzata che due giovani visitatori hanno tagliato insieme al Presidente di Costa Edutainment, Beppe Costa.

Ad arricchire la festa, alcuni speciali appuntamenti: i Science snack, a cura dello Staff della Città dei Bambini e dei Ragazzi, e i laboratori di giochi e arti circensi, a cura di SiRCUS Centro delle Arti del Circo.

I Science Snack, saranno disponibili anche domani dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Le attività sono a rotazione e di libero accesso, in diverse postazioni lungo il percorso e nell’aula didattica, senza necessità di prenotazione per tutti i visitatori della Città dei Bambini e dei Ragazzi.

La struttura, proprio in occasione del primo compleanno, ha ottenuto due importanti riconoscimenti nell’ambito del comparto degli eventi al Bea - Best Event Awards Italia 2023: il primo posto come Miglior Format Proprietario e il secondo come Miglior Evento Educational/Formazione.

Riconoscimenti che valorizzano i tratti peculiari di un format innovativo, ideato da Filmmaster, che restituisce alla città di Genova un’area come il Porto Antico, attraverso una profonda opera di rigenerazione urbana guidata dallo studio di Renzo Piano. La Città dei Bambini e dei Ragazzi è il primo museo esperienziale dedicato a cinque sensi, contraddistinto da un nuovo modello formativo sviluppato in collaborazione con rinomati partner scientifici, tra cui la fondazione Montessori. Uno spazio liberamente esplorabile di oltre duemila metri quadri, dove grandi e piccoli possono condividere una serie di esperienze interattive che arricchiscono concretamente l’offerta per le famiglie in città.

I due premi sono un’ulteriore conferma della validità dell’innovativo concept dell’experience museum realizzato grazie all’investimento congiunto di Costa Edutainment e Porto Antico di Genova e alla progettazione, produzione e direzione artistica di Filmmaster, azienda italiana leader nell’ideazione e produzione di grandi eventi, live show e cerimonie con oltre 40 anni di storia alle spalle.

Un anno di ottimi risultati in termini di pubblico: si stima che a conclusione dei primi 12 mesi i visitatori accolti saranno oltre 150.000.

Il 52% dei visitatori ha acquistato il biglietto online. Il 40% dei biglietti acquistati sono combinati all’Acquario di Genova o alle altre strutture del mondo AcquarioVillage, mentre il restante 60% è stato acquistato per la sola Città.

Il 91% dei visitatori proviene dall’Italia e il 9% dall’estero. Dei visitatori italiani, più della metà (65%) proviene dalle regioni del Nord-Ovest, con particolare riferimento a Liguria, Lombardia e Piemonte, seguite dal Centro Italia (15%), dal Sud e isole (11%) e dal Nord Est (9%).

Positivo anche il riscontro nel mondo social dove la struttura ha raggiunto con la sua attività oltre 3,5 milioni di persone e un pubblico di 20.000 follower sui canali Facebook e Instagram.

Tra le attrazioni più apprezzate di questo primo anno ci sono La casa in costruzione, il Nasone nella sala dedicata all’Olfatto e al Gusto, la Sinfonia al cubo e lo Strillometro nella sala dedicata all’Udito.

I numeri di questo primo anno di attività confermano quanto la nuova struttura stia contribuendo ad arricchire l’offerta turistica e culturale della città completandola con un’esperienza ad alto valore aggiunto per il target delle famiglie e anche a promuovere Genova come destinazione per una visita o un soggiorno di più giorni.