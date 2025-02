Genova, la Biblioteca Berio rimarrà aperta anche di domenica: si parte già dal 2 febbraio

Novità per la biblioteca civica Berio di via Fieschi, a Genova: rimarrà aperta anche di domenica, a partire da domani, domenica 2 febbraio, con orario dalle 10 alle 18.

Gestione- Sarà la Cooperativa Solidarietà e Lavoro a occuparsi della gestione domenicale, durante la quale non si potranno consultare o prendere in prestito volumi, ma solo usufruire degli spazi per leggere, studiare e utilizzare materiale propri. Questo proprio perché non sarà presente personale del Comune. Saranno utilizzabili anche i servizi igienici ed è presente la connessione wi-fi per navigare su internet.

Numeri - La biblioteca Berio può vantare circa 400 mila opere conservate al suo interno e, nel solo 2024, ha registrato più di 117 mila presenze.

Lorenza Rosso, assessore comunale alla Cultura: "Come Amministrazione diamo il via a questa apertura domenicale che riteniamo assolutamente necessaria per una grande città come Genova. Si tratta di una risposta concreta ai bisogni dei nostri cittadini, soprattutto giovani: garantiamo così un luogo al coperto e al caldo, dotato di scrivanie, panchine e sedie, per esigenze di studio e lavoro da remoto. La biblioteca Berio, oltre a essere la più grande della città, è un punto di riferimento per residenti e pendolari, oltre a essere nel cuore di Genova. A partire dal 2 febbraio cominceremo a tenere monitorati gli accessi domenicali nei prossimi mesi, dopodichè, se la risposta sarà positiva, valuteremo altre iniziative per valorizzare ulteriormente la struttura e i suoi spazi"

Non finisce qui - Nel contempo, il polo sede della biblioteca Firpo a Pra’, in via della Benedicta, amplierà il suo orario d’apertura dal lunedì al venerdì: è aperta sette ore in più alla settimana grazie allo svolgimento delle attività del servizio Educativa per adulti delle Politiche sociali. L’ampliamento dell’orario garantisce maggior fruizione degli spazi e più presenza sul territorio, permettendo ai residenti di poter intensificare la frequentazione in un luogo d’aggregazione che si propone come punto d’incontro per sviluppare rapporti sociali e di convivialità.

«Per quanto riguarda la Firpo – rimarca l’assessore Lorenza Rosso – andiamo a implementare gli orari per garantire maggior presenza sul territorio. In questo caso è fondamentale l’apporto delle Politiche sociali, per questo ritengo imprescindibile il binomio tra cultura e sociale. Ho avuto la delega alle Politiche sociali fino a pochi mesi fa e ora il mio obiettivo è quello di intrecciare sempre più questi due temi di assoluta rilevanza per la comunità. In tal senso rimarco la fattiva collaborazione con l’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa e con gli uffici competenti, che hanno dato il loro prezioso contributo affinché il servizio potesse venir ampliato e potenziato”.

I nuovi orari di apertura della Firpo - Lunedì 12-16; martedì 10-12.30; Mercoledì 10-12.30; Mercoledì 10-12.30; Giovedì 9.30-18.30; Venerdì 10-12.30

