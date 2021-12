Genova, l'inaugurazione del nuovo mercato di Corso Sardegna slitta all'11 dicembre

di Marco Innocenti

Il presidente del Municipio Massimo Ferrante: "Un ritardo nei lavori per il rifacimento del parcheggio"

Era stata inizialmente organizzata per il 4 dicembre ma ora, a causa di un ritardo sui lavori di rifacimento del parcheggio, l'inaugurazione del nuovo mercato di Corso Sardegna slitta all'11 dicembre. La conferma arriva anche dal presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante, dopo che lo stesso assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi aveva dato l'annuncio.

Una settimana d'attesa in più, dopo anni di rinvii, non è poi gran cosa ma l'attesa dei cittadini della zona è davvero tanta per questa struttura completamente rinnovata che promette di cambiare finalmente il volto del quartiere.