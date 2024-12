Genova, l'agronomo Angelo Consiglieri: "Il verde è un'infrastruttura urbana e come tale va rinnovata se necessario"

Angelo Consiglieri, l'agronomo intervenuto al Convegno per i 25 anni di Aster alle Cisterne di Palazzo Ducale, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Agronomi, ha sottolineato, a proposito di verde urbano, la necessità di non aspettare la morte naturale di un albero o di una pianta per sostituirla. Così come avviene in floricoltura, quando un albero da frutta non produce frutti, va senz'altro sostituito con altri che producono.

"Il verde urbano deve essere ringiovanito e va monitorato specie per specie. In Francia il verde urbano viene rinnovato ogni 30 anni. Poi, non dobbiamo pensare alle piante come numeri ma come piante preservando la loro durata di vita, anche in rapporto alla loro crescita futura e prevedendo eventuali interferenze dovute agli agenti atmosferici", conclude l'agronomo.