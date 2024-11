Genova, Italia-Cechia di basket femminile finisce 68-47: gli highlights

ll primo grande evento del nuovo bellissimo Palasport di Genova è finito in festa, col successo delle Azzurre sulla Cechia (68-47) salutato dai 2.000 spettatori accorsi a sostenere le Azzurre. Un successo mai in discussione e decisamente prezioso, che mantiene l’Italia imbattuta in testa al Girone I dopo tre partite nel percorso di qualificazione all’Europeo 2025, che vedrà un girone giocarsi al Paladozza di Bologna dal 18 al 21 giugno.

La miglior marcatrice è stata Olbis Andrè con 10 punti, esordio vincente con la Senior e a casa sua per Arianna Arado: tutte e 12 le Azzurre sono andate a segno. Sabato la Nazionale volerà in Grecia dove domenica 10 novembre sfideranno le padrone di casa a Chalkida (ore 13.45 italiane, diretta SkySport Max). Nell’altra sfida del girone I, la Germania ha regolato la Grecia 79-76.

Il commento di coach Capobianco: “Siamo molto contenti della prestazione e della vittoria. Mi è piaciuto lo spirito del gruppo, con le giocatrici più esperte che si sono messe al servizio delle più giovani per aiutarle anche nei momenti più delicati. Abbiamo tenuto la Cechia a 9 punti in un quarto e a 6 in un altro, segno che in questi pochi giorni abbiamo lavorato bene anche grazie a uno staff che ci è stato sempre accanto. Dal presidente Petrucci a Kathrin Ress, tutti ci sono stati vicini e questo è un aspetto determinante in raduni così brevi. Mi ha fatto molto piacere anche vedere Laura Spreafico a bordo campo. C’è ancora molto da fare e lo sapevamo ma la strada è quella giusta e in Grecia vogliamo fare un altro passo avanti”.

A bordo campo, a sostenere le Azzurre, insieme al presidente Petrucci c’era anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il vicepresidente vicario del CONI Silvia Salis. Nel corso dell’intervallo la Nazionale Under 20 Femminile ha sfilato in campo per ricevere l’applauso del pubblico genovese e per ricordare la medaglia di Bronzo vinta la scorsa estate all’Europeo di categoria. Queste le Azzurre: Caterina Piatti, Arianna Arado, Ilaria Bernardi, Beatrice Noemi Caloro, Adele Cancelli, Lavinia Lucantoni, Sophia Lussignoli, Cristina Osazuwa, Caterina Piatti, Ramona Tomasoni, Eleonora Villa, Matilde Villa, Carlotta Zanardi. Giuseppe Piazza il coach.