Genova, intesta la bolletta ad un altro e il malcapitato si ritrova 30mila euro da pagare

di Marco Innocenti

La donna, impegnata in un circo in giro per l'Italia, usava il mezzo come abitazione. E' stata denunciata per truffa e sostituzione di persona

Giovedì 03 Febbraio 2022