Genova: inseguimento tra polizia e ladri dopo furto al supermercato

Inseguimento tra polizia e ladri ieri pomeriggio in lungobisagno Dalmazia. Gli agenti delle volanti hanno poi bloccato tre uomini, tutti georgiani tra i 45 e i 28 anni, sono stati denunciati. In macchina avevano un vero e proprio armamentario per i furti in casa: ricetrasmittenti, martelli, spray urticante, un foglio di carta stagnola, coltellini e un coltello a serramanico. Le indagini sono in mano alla squadra mobile per capire se i tre siano gli autori di furti in appartamento.

Ieri pomeriggio il gruppo ha rubato alcuni alimenti da un supermercato di Cicagna. I poliziotti delle volanti li hanno intercettati a Staglieno ed è partito l'inseguimento finito poi in via Bobbio. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi e possesso di oggetti atti a offendere. Uno dei tre è accusato anche di resistenza e violazione della normativa sull'immigrazione