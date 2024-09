Genova, infrastrutture: ponticello fatiscente sul rio San Pietro a Pra', intervento imminente

"È qualche tempo che i residenti della zona mi segnalano le condizioni precarie del piccolo viadotto che collega via Giovanni Mauro e attraversa il Rio San Pietro sulle alture di Genova Prà. Il completamento in ferro è ormai arrugginito e con evidenti corrosioni in più parti, sia nella pavimentazione che nelle ringhiere. Oltre all’usura del tempo, dopo oltre cinquant'anni di vita senza mai ricevere manutenzioni, presenta delle difficoltà per il transito dei veicoli, dove solo piccole auto riescono a passare, mentre i mezzi più grandi e soprattutto quelli di soccorso non riescono o hanno evidenti difficoltà. Lungo circa 8 metri e largo 1 metro e 90 circa, può essere imboccato dai mezzi un po' più larghi, soprattutto a salire, solo con diverse manovre per non rischiare di scontrare le ringhiere. La cittadinanza chiede da tempo una ristrutturazione per la sicurezza e un ampliamento della larghezza del ponticello in modo da poterlo percorrere agevolmente e far sì che possano transitare anche i mezzi di soccorso. Rispondendo a una mia interrogazione in Consiglio comunale, l'assessore competente, che non era mai stato messo a conoscenza di questa problematica, ha assicurato che a breve verrà fatto un sopralluogo per effettuare tutte le verifiche del caso". Lo dice in una nota Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega.