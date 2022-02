Genova, incontro sindacati-prefetto su Piaggio: "Chiarimenti sul futuro"

di Edoardo Cozza

La Uilm: "I possibili acquirenti non hanno prodotto vere offerte". Fim Cisl: "Ci aspettiamo certezze dal ministero dello sviluppo economico"

Si è svolto questa mattina un incontro presso la prefettura di Genova per discutere del futuro di Piaggio che, in Liguria, è una grande realtà industriale che impiega 900 lavoratori.

Uilm Genova ha evidenziato che "è necessario scongiurare la dispersione del patrimonio tecnologico industriale, importante per il sistema paese e per il territorio, e contestualmente sostenere i carichi di lavoro il mantenimento della professionalità che sanno esprimere i lavoratori di Piaggio". Inoltre ha illustrato al prefetto l'impellente necessita di aver2 per Piaggio un acquirente serio che presenti un progetto industriale valido con garanzie occupazionali, investimenti e il mantenimento dell’unitarietà aziendale. "Allo stato attuale - spiega la Uilm - i possibili acquirenti (fondi di investimento) non hanno prodotto una vera offerta ma vincoli incomprensibili. Occorre una proposta economica che rispetti il valore dell'azienda e un progetto industriale fattibile che contenga la salvaguardia occupazionale e la coesione aziendale".

“Abbiamo sottolineato le nostre preoccupazioni: oggi c’è una calma apparente su Piaggio Aero perché l’azienda sta bene, ci sono commesse e una prospettiva a medio termine con commesse soprattutto pubbliche. Ma ci aspettiamo velocemente dal MISE chiarezza e certezze: ci sono ancora punti interrogativi come il Drone P1HH che manca ancora all’appello. C’è un soggetto interessato all’acquisto, ma vogliamo capire anche le reali intenzioni sul piano industriale visto che l’occupazione e la centralità dei siti di Genova e Villanova d’Albenga non devono essere messi in discussione”, spiegano il segretario generale FIM Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario regionale della FIM Cisl Liguria Fabio Carbonaro.