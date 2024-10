Genova: incidente nel parco Polcevera, Possetti: "Si faccia luce e nessuno sconto sulla sicurezza"

"Con profondo rammarico leggiamo del gravissimo infortunio ad un lavoratore nel cantiere Ludoteca del Parco Polcevera, attiguo al cantiere per il futuro Memoriale delle Vittime del Ponte Morandi, non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti agli infortuni sul lavoro, auguriamo alla persona infortunata una guarigione completa e tanta forza per superare questo momento. Auspichiamo la massima efficacia per far luce sulla vicenda ed il massimo impegno di tutti per la sicurezza in tutti i cantieri. Nessuno può farsi e fare degli sconti sulla sicurezza, quando le vite umane sono in gioco e la nostra tragedia ne è la terribile prova".

Lo ha scritto in un comunicato Egle Posetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.