Genova, incendio in via Farini: a fuoco un materasso nella Curia

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio in via Farini, a Genova, per un incendio divampato verso le 13 all'interno di un edificio gestito da suore. A prendere fuoco, per cause da definire, è stato un materasso della Curia.

Non ci sono stati danni nè a cose nè a persone, ma per precauzione l'edificio è stato evacuato per permettere lo spegnimento delle fiamme. Notevole la quantità di fumo nero proveniente dall'edificio