Genova, inaugurato il Mercatale 2022: 47 banchetti per un tuffo nell'artigianato ligure

Tagliato questa mattina in Piazza De Ferrari, a Genova, il nastro rosso che segna l'inagurazione del Mercatale 2022, la fiera dell’eccellenza ligure per cittadini e turisti in cerca di idee regalo.

Già da sabato 10 e fino a mercoledì 21 dicembre il mercatino natalizio apre le proprie porte, una possibilità in più per cittadini e turisti di fare shopping scegliendo prodotti alimentari della tradizione ligure e dell'artigianato.

Il nastro è stato tagliato ai piedi dell'albero di Natale dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e dall'assessore comunale al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli: "Nonostante il freddo c'è il sole, siamo contenti per un Natale che torna a pieno regime. Sono 47 le realtà del territorio genovese che trovano casa e visibilità in piazza De Ferrari, tante realtà dell'artigianato che passano tanto tempo a produrre ciò che propongono. E' importante questo per dare consapevolezza ai cittadini di cosa vuol dire saper fare con le proprie mani, per diventare clienti consapevoli."

Tra le novità un maxi schermo, piazzato a fianco dell'albero di Natale, dove viene ripreso tutto ciò che accade in città dal punto di vista commerciale e delle manifestazioni.

Il prossimo week-end previsto un altro evento della tradizione: "Sabato 18 dicembre ci sarà il corteo storico del "Confeugo" che parte alle 16.30 da piazza Caricamento e arriva alle 17 in piazza De Ferrari con l'incontro fra il Doge ed il sindaco. Figuranti, sbandieratori e musicanti faranno vivere intensamente le tradizioni, è importante tutto questo per far conoscere soprattutto ai più giovani ciò che è stato per lavorare al meglio su ciò che sarà."