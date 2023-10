Genova, inaugurata la nuova campagna di raccolta differenziata dei rifiuti tessili

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli: “Questa sinergia tra ‘Humana’, Comune di Genova e AMIU è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato”

È stato presentato oggi in piazza Paolo da Novi a Genova il nuovo servizio dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili in città e in tutti i comuni limitrofi. I primi contenitori, di colore arancione e caratterizzati da una grafica con un cuore accostato a una maglietta, sono stati posizionati lo scorso mese nei comuni del genovesato, mentre AMIU si è occupata di distribuire volantini dedicati alla promozione dell’iniziativa.

«Questa sinergia tra ‘Humana’, Comune di Genova e AMIU – dice Paola Bordilli, assessore comunale al Commercio – è una collaborazione che è importantissima sotto molteplici punti di vista perché, se da un lato favorisce la sostenibilità attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti tessili, dall’altro riesce a rimetterli a disposizione, valorizzandoli, per mezzo di una rete commerciale che si fa a sua volta promotrice di valori positivi come la cooperazione, la sensibilizzazione in merito a cause importanti riuscendo anche a finanziare progetti che portano ad azioni concrete».

Il nuovo servizio, che riguarda oltre 100 contenitori posizionati in provincia e 219 nel solo Comune di Genova, è stato affidato a ‘Humana People to People Italia’, organizzazione non-profit che raccoglie, seleziona e valorizza abiti, tessuti, scarpe e borse per destinarli al riutilizzo, al riciclo o al recupero energetico, a seconda delle loro condizioni e caratteristiche, riducendo, in questo modo, la quantità di rifiuti indifferenziati.

«Siamo felici di iniziare questa nuova collaborazione che ci consentirà di far conoscere per la prima volta in Liguria il nostro servizio e gli impatti positivi per l'ambiente e le persone che questa attività può generare,- commenta Karina Bolin, Presidente di ‘Humana’- grazie all'esperienza e alle competenze consolidate in oltre 25 anni, Humana Italia ha sviluppato una filiera dell'abito usato tracciata e trasparente, che ogni anno consente di sostenere progetti sociali a medio-lungo termine nel mondo e attività socio-ambientali in Italia».

«La raccolta di indumenti usati è di fondamentale importanza nell'ottica del riuso e del riciclo- aggiunge Gabriele Reggiardo, Consigliere delegato ai Rifiuti della città metropolitana di Genova- oltre a contribuire a ridurre l'ingente quantità di rifiuti tessili destinati alle discariche, questo processo svolge un ruolo cruciale nel promuovere la sostenibilità ambientale. Riutilizzare e riciclare abiti anziché disperderli nell'ambiente consente di risparmiare risorse preziose come acqua ed energia, riducendo l'impatto negativo sull'ecosistema».

L’installazione dei contenitori proseguirà nelle prossime settimane nei diversi quartieri di Genova e nei rimanenti comuni della provincia dove AMIU svolge i suoi servizi ambientali.