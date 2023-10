Genova, inaugurata a Fegino la serra didattica della Fondazione Specchio d’Italia

È stata aperta al pubblico la nuova serra didattica presso l’Istituto Comprensivo Borzoli nel quartiere di Fegino, a Genova, un dono della Fondazione Passadore 1888, realizzato con il supporto operativo della Fondazione Specchio d’Italia. Questo progetto, denominato “Green Lab: Serre didattiche e laboratori esperienziali”, si pone come obiettivo primario l'educazione ambientale dei giovani: in questo luogo gli studenti hanno l'opportunità di trasformare le nozioni teoriche apprese sui banchi di scuola in esperienze concrete, sperimentando in prima persona l'importanza di un intervento umano eco-sostenibile nel delicato equilibrio della natura.

La Fondazione Specchio d’Italia ha deciso di rafforzare la sua presenza, rendendo la serra didattica un punto di riferimento non solo per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Borzoli, ma anche per i giovani coinvolti nel progetto “Oltre Fegino”, realizzato in collaborazione con i servizi sociali di Genova. L’iniziativa si pone come obiettivo la lotta alla dispersione scolastica, offrendo supporto didattico, laboratori e attività ricreative durante tutto l'arco dell'anno. La nascita della serra didattica a Fegino, dunque, è un esempio di come l'educazione, l'ecologia e la solidarietà possano unirsi in un progetto di grande valore.