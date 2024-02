Genova, in via del Campo 9r il primo mercato fisso in cui acquistare prodotti a chilometro zero

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Valentina Giubergia

Apre in via del Campo 9 a Genova il primo mercato fisso al coperto di Campagna Amica in cui poter acquistare alimenti del territorio ligure direttamente dai produttori. I locali saranno accessibili dal venerdì al sabato dalle ore 8 alle 15.

Si tratta di un'iniziativa progettata da Coldiretti Liguria e dalla Camera di Commercio di Genova, che punta ad agevolare e promuovere l'acquisto di alimenti del territorio direttamente dai coltivatori e dagli allevatori.

“Sarà solo l’inizio,- commenta il Presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian - si tratta del primo mercato coperto contadino di tutta la Liguria in cui piccoli produttori locali si riuniscono per offrire in vendita diretta le proprie eccellenze, in una cornice simbolica e unica nel suo genere: Via del Campo. Nelle otto vetrine, hanno trovato casa una decina di produttori, tutti rientranti nel circuito di Campagna Amica. Da questo weekend in poi, tutti i venerdì e sabato la cittadinanza potrà scoprire i best sellers della regione Liguria in un unico spazio coperto. Dal pescato del mar Ligure alla verdura di stagione, dai formaggi delle nostre valli ai migliori tagli di carne, dall’olio taggiasco al vino artigianale; passando per il pesto fresco, lo zafferano, il miele, le uova, la frutta e il basilico genovese DOP."

Il progetto a tema food rientra in una rete di azioni volte alla riqualificazione del centro storico e dei suoi più caratteristici caruggi.

"Abbiamo tante microaziende sparse su tutto il territorio, che senza il sostegno della Camera di Commercio di Genova non avrebbero la forza di essere competitivi- spiega Paolo Corsiglia, membro di giunta della Camera di Commercio di Genova, sezione Agricoltura . Dunque, siamo felicissimi di presentare al pubblico un mercato al coperto in cui i genovesi possono acquistare direttamente a chilometro zero da chi coltiva anche porzioni piccole di terra."

"Possiamo vedere esposti sui banchi prodotti certificati e garantiti dal punto di vista della tracciabilità e sanitario- afferma il vicepresidente di Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana. Credo che sia una buona politica quella di dare nuovamente la possibilità ai cittadini di assaporare i fiori all'occhiello della produzione ligure, acquistando gli alimenti direttamente da chi li produce."

Domani, sabato 3 febbraio avrà luogo, proprio nei locali di Via del Campo, una festa inaugurale dedicata ai cittadini, in cui saranno presenti street Food, musica, dj set, degustazioni dei produttori e la speciale partecipazione del Birrificio Altavia.