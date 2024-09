Genova, in programma i campionati di canoa/kayak e canottaggio con i migliori atleti-studenti d'Italia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova è pronta ad accogliere i Campionati Nazionali Universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio, in programma il 5 e 6 ottobre presso il Centro Remiero Universitario di Pra'. Questa due-giorni di gare, organizzata da FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova, vedrà oltre 40 competizioni con la partecipazione dei migliori atleti-studenti provenienti da tutta Italia. Si tratta di un ritorno in grande stile per la città ligure, dopo le fortunate edizioni del 2016 e 2017. L'evento si inserisce nel programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, sottolineando l'importanza dello sport universitario nel contesto cittadino. La recente inaugurazione del Centro Remiero Universitario di Pra', realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova e la Federazione Italiana Canottaggio, ha rafforzato il sostegno delle istituzioni locali allo sviluppo delle discipline remiere. Questo centro rappresenta un ambiente ideale per gli atleti-studenti che cercano di conciliare impegno accademico e sportivo.

Durante la presentazione dell'evento, svoltasi presso il Salone del CUS Genova, hanno partecipato esponenti di spicco delle istituzioni locali e del mondo sportivo nazionale, tra cui gli assessori Simona Ferro e Alessandra Bianchi, che hanno portato i saluti della Regione Liguria e del Comune di Genova. La conferenza ha visto inoltre la partecipazione di Pompeo Leone, Segretario Generale della FederCUSI, e di Nicoletta Dacrema, Prorettrice Vicaria dell'Università degli Studi di Genova. Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, ha sottolineato il ruolo centrale di Genova nel panorama del canottaggio internazionale.

Nel 2023, il CUS Genova ha già brillato ai Campionati Nazionali Universitari di Sabaudia, conquistando 20 medaglie e posizionandosi al secondo posto nel medagliere complessivo. Gli atleti che si distingueranno nelle competizioni di Genova avranno inoltre l'opportunità di accedere alle Universiadi 2025 in Germania, confermando l'importanza di questo evento nel panorama sportivo nazionale.

L'appuntamento genovese rappresenta anche un'occasione unica per valorizzare il territorio. Grazie al sostegno di partner come Il Pesto di Pra', BPER e Quality Beer Academy, l'evento offre la possibilità di promuovere le eccellenze locali. Inoltre, il 5 ottobre Genova ospiterà per la prima volta l'incontro di tutti i Presidenti della Federazione dello Sport Universitario, un momento di confronto e collaborazione che vedrà l'intervento di Federico Delfino, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova.

Domenico Vitetta, Presidente del CUS Genova, ha espresso l'orgoglio dell'organizzazione per essere parte integrante del programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, evidenziando l'impegno per lo sviluppo delle discipline remiere e la stretta collaborazione con le istituzioni locali. "Questo evento – ha dichiarato Vitetta – rappresenta un'importante occasione per consolidare il legame tra sport e università, un connubio fondamentale per la crescita dei giovani atleti."

Anche Pompeo Leone, Segretario Generale della FederCUSI, ha sottolineato il significato di questi Campionati Nazionali Universitari come espressione dei valori dello sport universitario: "Passione, dedizione e spirito di squadra sono i tratti distintivi di questo appuntamento. A tutti gli studenti-atleti auguro di vivere un'esperienza indimenticabile, fatta di sfide, amicizia e crescita personale."

Il ruolo dell'Università degli Studi di Genova è stato evidenziato dalla Prorettrice Vicaria Nicoletta Dacrema, che ha parlato dell'impegno dell'ateneo nel sostenere la "dual career" degli studenti-atleti. Attraverso il protocollo con la Federazione Italiana Canottaggio e il Comune di Genova, l'Università offre agevolazioni per conciliare il percorso accademico con l'attività sportiva, promuovendo così una formazione integrata.

Il palcoscenico di Genova sarà quindi il centro dello sport universitario italiano, offrendo ai partecipanti un'occasione per rappresentare con orgoglio i loro atenei e un'opportunità per scoprire le bellezze e le eccellenze della città. Come ha affermato l'Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi: "Genova è pronta a fare da palcoscenico ai Campionati Nazionali Universitari, un appuntamento che incarna al meglio i valori dello sport universitario."

L'evento dei Campionati Nazionali Universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio a Genova rappresenta quindi non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un'occasione di crescita, confronto e promozione del territorio, confermando il ruolo centrale della città ligure nello sviluppo dello sport universitario a livello nazionale.