Genova, in giro per il centro anche se positivi: tre denunciati

di Marco Innocenti

Tre uomini fra i 25 e i 40 anni, tranquillamente a passeggio fra piazza De Ferrari e via XX Settembre

Andavano in giro in pieno centro nonostante fossero tutti e tre positivi al covid e per questo sono stati denunciati per epidemia colposa. Nei guai sono finite tre persone: un uomo di 40 del Mali, un tunisino di 30 anni e un ecuadoriano di 25 anni.

I militari li hanno fermati durante un controllo in via XX Settembre e in piazza De Ferrari. Quando la pattuglia ha inserito i dati dei documenti d'identità nel database e hanno verificato che avrebbero dovuto essere in isolamento a casa.