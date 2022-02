Genova, importa una Lamborghini da 260mila euro senza pagare Iva e dazi doganali: auto sequestrata

di Marco Innocenti

L'uomo, residente in Francia, avrebbe dovuto versare circa 90mila euro di tasse: è stato denunciato per contrabbando ed evasione fiscale

Una Lamborghini Urus, del valore di circa 260mila euro, è stata sequestrata presso il bacino portuale di Genova Sampierdarena dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza. Dai controlli, è emerso che il conducente, residente in Francia, avrebbe cercato di introdurre sul territorio italiano l’auto, sfruttando un certificato provvisorio di immatricolazione francese, risultato peraltro anche scaduto, tentando di evadere il pagamento dei dazi e dei diritti di confine previsti in questi casi. In tutto, una somma che si aggirerebbe intorno ai 90mila euro.

L'uomo è quindi stato denunciato a piede libero per contrabbando ed evasione dell'Iva all'importazione. Quella di oggi fa parte di una più vasta operazione, denominata "Tuning", organizzata per contrastare i traffici di vetture di lusso che prima vengono esportate verso paesi extraeuropei e poi reintrodotte sul territorio Ue in totale evasione di dazi e diritti doganali.