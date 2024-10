Genova, il valore del reporting: focus sull'Oscar di Bilancio

GENOVA - Il road show “IL VALORE DEL REPORTING. La trasparenza ai tempi della CSRD” fa tappa a Genova il 9 ottobre 2024 alle ore 17.30 nella sede di Confindustria Genova, in via San Vincenzo 2, grazie all’organizzazione della Delegazione ligure di FERPI e il patrocinio di Confcooperative Liguria.

L’evento mette in risalto l’importanza di diffondere una cultura della trasparenza nelle organizzazioni che nell’affrontare il processo della rendicontazione sociale maturano consapevolezza e avviano o consolidano un dialogo con i loro diversi stakeholder, per contribuire a un miglioramento complessivo dei territori su cui si sviluppano le loro attività.

Il pomeriggio prevede l’apertura lavori da parte di Maria Caterina Chiesa, vicepresidente di Confindustria Genova, e di Alessandra Grasso, delegata FERPI Liguria e organizzatrice dell’evento; per la prima volta a Genova, si prevede il saluto del presidente nazionale della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Filippo Nani. Anna Manca interverrà come vicepresidente nazionale di Confcooperative, dopo la presentazione del roadshow nazionale da parte di Andrea Razeto - delegato CDN FERPI, che racconterà le novità di questa sessantesima edizione del Premio.

Il prof. Riccardo Spinelli - docente di Business Ethics e Responsabilità Sociale delle Imprese, Dipartimento di Economia – Università di Genova, introdurrà il tema della fiducia come collante essenziale nella relazione dell’impresa con gli stakeholder, grazie alla comunicazione. È quindi fondamentale impostare tale processo in termini di trasparenza, completezza e veridicità, soprattutto per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità.

Seguiranno una serie di esperienze del territorio ligure per passare dalla teoria alla pratica, con agenzie di comunicazione, enti del terzo settore ed imprese.

Nel dettaglio, Cristina Pizzorno, co-organizzatrice dell’evento, modererà gli interventi di:

• Simona Tartarini- direttrice CELIVO – centro servizio volontariato

• Michela Paparella – titolare Agenzia Kulta

• Sarah Zotti – presidente Fratello Sole Energie Solidali

• Sergio Vazzoler - co-founder Agenzia Amapola per “La Filippa”, discarica sostenibile

• Pierluigi Timossi- direttore generale Porto Petroli di Genova

• Federico Fragassi, sustainability manager Duferco.

“E’ un’occasione importante per diffondere la pratica del reporting come strumento di dialogo, in un confronto tra settori diversi del nostro tessuto economico e sociale” afferma Alessandra Grasso per Ferpi Liguria.

Nell’occasione, si parlerà del tour nazionale in corso, che culminerà a dicembre nell’Oscar di Bilancio, giunto alla sua sessantesima edizione. Il premio è promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi per individuare i best in class della comunicazione economico-finanziaria nella prestigiosa sede del Palazzo della Borsa di Milano. Le iscrizioni al Premio sono aperte fino al 18 ottobre 2024.

Per info ed iscrizione alla tappa genovese:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-valore-del-reporting-roadshow-oscar-di-bilancio-2024-ferpi-liguria-1037072280107?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl