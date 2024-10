Genova, il teatro Carlo Felice presenta "A bridge of Music": la tournée a New York

La tournée A Bridge of Music 2024 prosegue con un concerto in doppia data martedì 8 e mercoledi 9 ottobre alla Saint Patrick's Old Cathedral di New York. Donato Renzetti - direttore emerito del Teatro - sarà alla direzione dell'Orchestra dell'Opera Carlo Felice e del violinista Giuseppe Gibboni (vincitore del 56° Premio Paganini) in un concerto dedicato a Lorenzo Da Ponte e a Niccolò Paganini con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Niccolò Paganini. Il programma musicale propone le tre ouvertures della celebre "Trilogia italiana" di Wolfgang Amadeus Mozart su libretti di Lorenzo Da Ponte. Le ouvertures catturano lo spirito unico delle tre opere - Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) e Così fan tutte (1790) -, che grazie all'incredibile sinergia tra Mozart e Da Ponte sono state un momento altissimo della storia dell'opera buffa sia sul piano musicale sia su quello librettistico/letterario e drammaturgico. Segue il Concerto n. 1 in re maggiore di Niccolò Paganini, composto tra il 1815 e il 1816 ed eseguito per la prima volta al Teatro Sant'Agostino di Genova. Il Concerto è uno dei più emblematici lavori del compositore, punto di unione tra un talento melodico innato e l'altissima qualità dei ricami virtuosistici dedicati allo strumento che si lega indissolubilmente al nome di Paganini: il violino. Lorenzo Da Ponte e Niccolò Paganini simboleggiano profondamente il senso del progetto A Bridge of Music: da una parte Paganini, tra i più famosi artisti genovesi della storia a livello mondiale, dall'altra Da Ponte che, trasferitosi a New York nel 1805 iniziò un'intensa attività non sono come artista ma anche come impresario e promotore dell'opera italiana negli States, contribuendo enormemente a stabilire quel profondo legame artistico e culturale tra Italia e Stati Uniti che nei secoli a venire si sarebbe sempre di più rafforzato. A Bridge of Music è un progetto culturale internazionale ideato dal Sovrintendente Claudio Orazi nel 2016 con lo scopo di valorizzare la musica quale volano della diplomazia culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti. Nel 2025 ricorrerà il bicentenario dell'esecuzione della prima opera lirica italiana degli Stati Uniti (Il barbiere di Siviglia, novembre 1825). In vista delle celebrazioni per tale significativo appuntamento e dopo il successo della programmazione dedicata del 2023, l'Opera Carlo Felice propone una tournée 2024 che si è inaugurata a Genova il 25 settembre con un concerto su musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Ottorino Respighi e Felix Mendelssohn diretto da Davide Massiglia, per proseguire attraverso un ponte ideale fino a New York, con il concerto in doppia data di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre alla Saint Patrick's Old Cathedral. La tournée si avvale del supporto di Italea, Ministero degli Affari Esteri, Unione Europea NextGenerationEU, Ministero della Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria, Fondazione Corriere della Sera, inLiguria - Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, Columbia University, Premio Paganini, Lorenzo Da Ponte Institute, National Italian American Foundation, Comune di New

York, Saint Patrick's Old Cathedral, Friends of the Erben Organ, Italian American Museum, Little Italy Merchants Association e Mulberry Street Partnership. Per ulteriori informazioni: www.operacarlofelicegenova.it Biografie Giuseppe Gibboni, vincitore della 56esima Edizione del Concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini" nell'ottobre 2021, è stato il primo violinista a riportare all'Italia il Premio Paganini dopo 24 anni dal 1997. In tale occasione si è aggiudicato anche il premio del pubblico e due premi speciali per la migliore interpretazione di Capricci e del Concerto per violino di Niccolò Paganini. In seguito, ormai ventiduenne, ha iniziato una vasta carriera concertistica. Tra le altre cose, ha debuttato con il Concerto per violino di Cajkovskij con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Lorenzo Viotti. Poco dopo ha suonato con la chitarrista Carlotta Dalia su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Palazzo del Quirinale a Roma; il concerto è stato trasmesso in diretta dalla radio italiana. Tra i momenti più significativi della scorsa stagione, il debutto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehtaa Firenze, negli Stati Uniti con la Detroit Symphony Orchestra diretta da Jader Bignamini e con l'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli diretta da Dan Ettinger. Ha eseguito il Concerto per violino di Wynton Marsalis con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da John Axelrod e le Quattro stagioni di Vivaldi con la Sinfonietta Riga in Lettonia. Si esibisce regolarmente in recital in tutta Italia, tra cui agli Amici della Musica di Firenze, alle Serate Musciali di Milano, al Teatro Petruzzelli di Bari e al Festival di Stresa. Dal 2017 è sponsorizzato da Classically Connected, Inc (ex fondazione Si-Yo) che gli fornisce il suo 'F. Tourte 1800 Ca." e lo Stradivari 'Lam ex Stotland University'. Dal 2023 suona anche il violino Stradivari 1722 "Jupiter" in prestito dalla Nippon Music Foundation. In qualità di vincitore del Concorso Paganini, ha avuto anche l'opportunità di suonare il "Cannone", lo strumento preferito di Niccolò Paganini costruito da Guarneri del Gesù nel 1743. Donato Renzetti è uno dei più stimati direttori d'orchestra della scuola italiana. Ha diretto molte delle più prestigiose orchestre, tra cui la London Sinfonietta, la London Philharmonic, la Philharmonia Orchestra, la English Chamber Orchestra, la DSO Berlin, la Tokyo Philharmonic, l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, tutta la RAI Orchestre, la Dallas Symphony, la Belgian Radio and Television Orchestra a Bruxelles, l'Orchestre National du Capitol de Toulouse e l'Orchestre National de Lyon. Direttore principale dell'Orchestra Regionale Toscana dal 1987 al 1992, dal 2004 al 2007 è stato anche direttore principale ospite del Teatro Real de Sao Carlos e direttore artistico e musicale dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana dal 2007 al 2013. Nel 2015 è stato nominato direttore della Filarmonica Gioachino Rossini. Per 30 anni ha insegnato direzione d'orchestra all'Accademia Musicale Pescarese. Nel 2019 trasferisce la sua attività didattica all'Alta Scuola di Perfezionamento di Saluzzo, in collaborazione con la Filarmonica Teatro Regio Torino. È direttore emerito dell'Opera Carlo Felice Genova. La storia dell'Orchestra dell'Opera Carlo Felice inizia nei primi anni del 900; l'attività sinfonica e operistica è da allora continuativa. Con un repertorio che spazia dal Seicento alla musica contemporanea, la compagine si distingue per produttività e versatilità. Sul podio si avvicendano direttori di rilevanza internazionale, per citarne solo alcuni: Victor De Sabata, Igor Stravinsky, Franco Capuana, Sergiu Celibidache, Hermann Scherchen, Claudio Abbado, Alceo Galliera, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovic, Gianandrea Gavazzeni, Daniel Oren, Antonio Pappano, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Gennadij Rodestvenskij, Bruno Campanella, Zubin Menta, Nello Santi, Sir Neville Marriner, Kirill Petrenko, Hartmut Haenchen, Vladimir Fedoseev, Andrea Battistoni, Fabio Luisi (Direttore onorario), Donato Renzetti (Direttore emerito). Dal 2022 Riccardo Minasi è il Direttore musicale. Numerose sono le incisioni registrate al Teatro Carlo Felice, in particolare di produzioni liriche, per etichette quali Deutsche Grammophon, Decca, Sony, TDK, Rai-Trade, Nuova Era Records, Arthaus Musik, Dynamic, Bongiovanni, Denon/Nippon Columbia e BMG-Ricordi. L'alto livello artistico consolidato negli anni le consente di prendere parte a manifestazioni di grande prestigio quali il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Ravello Festival, il Festival di musica sacra Anima Mundi di Pisa, e d'esibirsi in importanti sedi nazionali e internazionali quali il Parco della Musica di Roma, il Teatro degli Arcimboldi di Milano, l'Auditorium della Conciliazione di Roma, il Teatro dal Verme di Milano, la Royal Opera House di Muscat, la Astana Opera, il Mariinskij Concert Hall, la Basilica di S. Francesco ad Assisi.