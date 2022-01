Genova, il Rotary Club presenta "Shakespeare e il mare"

di Marco Innocenti

Quattro appuntamenti con l'opera del Bardo presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, con la voce narrante di Luigi Giannitrapani

Una navigazione nell'oceano di Shakespeare, attraverso quattro incontri in cui il mare verrà presentato come allegoria e scenario dei drammi. Questo sarà "Shakespeare e il mare", la rassegna organizzata presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di via XX Settembre dal Rotary Club. Brani delle opere scelte verranno interpretati da attori accompagnati dalla voce narrante di uno dei più appassionati cultori dell'opera del grande drammaturgo inglese come Luigi Giannitrapani.

L'iniziativa - promossa dal Rotary Club di Genova con il sostegno della Rotary Foundation e la collaborazione dei Rotary Club Genova Ovest, Genova Nord, Genova Sud Ovest, Genova Golfo Paradiso, Genova Nord Ovest, Golfo di Genova e Genova Lanterna - consentirà inoltre di dare un aiuto concreto al mondo del teatro duramente colpito dalla pandemia.

Ecco il calendario della manifestazione:

Martedì 1° febbraio - ore 18,00: Amleto e MacBeth

Martedì 15 febbraio - ore 18,00: I drammi veneziani

Martedì 1° marzo - ore 18,00: Pericle, principe di Tiro

Martedì 15 marzo - ore 18,00: La Tempesta