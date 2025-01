Genova, il progetto "Adotta una ciclabile" arriva in città: torna a splendere l'«anello di Dinegro»

Cantava Tiziano Ferro, nell'anno in cui la Nazionale tornava sul tetto del mondo dopo i rigori di Berlino, che guardando Amsterdam il meteo avverso passava in secondo piano. Forse anche la pioggia di questi giorni avrà meno impatto sull'umore dei ciclisti genovesi, ora che l'anello ciclabile tra la Darsena, Dinegro e Principe è finalmente tornato in piena forma. Comune di Genova e KLM Royal Dutch Airlines hanno celebrato a Palazzo Tursi la fine dei lavori di manutenzione svolti presso il cosiddetto “anello Dinegro”, in un'ideale stretta di mano tra la capitale dei Paesi Bassi e la Superba.



L'iniziativa - Grazie al ruolo di sponsor della compagnia di bandiera olandese, Genova è entrata a far parte del progetto “Adotta una ciclabile” attraverso il quale KLM, in sinergia con le amministrazioni locali, vuole incentivare una mobilità maggiormente sostenibile nelle città italiane e uno stile di vita più sano tra i cittadini. Il capoluogo ligure non è l'unica città al centro del progetto, ma è in ottima compagnia, considerando che ne fanno parte anche Bologna, Busto Arsizio, Milano e Napoli. “Adotta una ciclabile” è stato lanciato da KLM ad ottobre 2023, in collaborazione con PisteCiclabili.com. A gennaio 2025, la compagnia si è impegnata a sostenere costi pari ad oltre 10 km di manutenzione. L’attività ha coinvolto il simbolo per eccellenza della cultura olandese, la bicicletta, che diventa così un ulteriore elemento per rafforzare il legame con l’Italia.



I lavori e il percorso - La manutenzione dell’anello Dinegro, pari a 1,6 km di corsia ciclabile, è stata effettuata tramite l’applicazione di vernice rossa antiscivolo e di vernice bianca stradale. A corredo del percorso, è stata inoltre effettuata la manutenzione di tutta la segnaletica stradale esistente. Il percorso, che consente il collegamento intermodale con stazioni ferroviarie metropolitane e servizi, nonché punti di interesse storico-artistico, nel tratto di andata parte da via Adua/via Buozzi e prosegue lungo via Alpini d’Italia, via Gramsci, via Rubattino, via Boccanegra, Galata Museo del Mare fino a raggiungere la stazione Metro Darsena. Il percorso di rientro dalla stazione Metro Darsena risale per via Rubattino e via Gramsci, attraversa i Giardini Caduti nei Lager Nazisti, supera la rotonda di via Fanti d'Italia, scende in via San Benedetto e di qui si ricongiunge in via Buozzi/via Adua.



Sicurezza e visibilità - «È un onore per Genova essere coinvolta nel progetto “Adotta una ciclabile” promosso da un’azienda importante come KLM di cui la nostra Amministrazione condivide i valori e l’impegno per una mobilità più sostenibile e sicura, e che ringrazio per la fattiva e proficua collaborazione avviata con la nostra città – spiega l’assessore del Comune di Genova alla Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico, Sergio Gambino – La sponsorizzazione, da parte loro, dei lavori di manutenzione di un percorso ciclabile molto utilizzato come quello di Dinegro, ci aiuta a mantenere in buone condizioni un’infrastruttura perfettamente integrata nella nostra rete di itinerari dedicati a chi si sposta in bicicletta per ragioni di lavoro e/o di svago. Gli interventi di manutenzione servono a rendere più visibili i percorsi ciclabili e i ciclisti stessi, aumentando la loro sicurezza e rendendo così maggiormente attrattivo l’utilizzo delle due ruote a pedali da parte dei nostri concittadini, con notevoli benefici dal punto di vista della salute di chi pedala e di tutti noi: infatti – precisa l’assessore Gambino – utilizzare la bici in città è un modo per tenersi in forma, ridurre il traffico e con esso l’inquinamento dell’aria, come avviene anche quando, alla mobilità privata a motore, si preferisce l’andare a piedi e/o l’uso dei mezzi pubblici».



Successo - «La fine dei lavori di manutenzione a Genova è un ulteriore importante traguardo per il nostro progetto. Ringraziamo il Comune per la costante e proficua collaborazione durante questi mesi. “Adotta una ciclabile” sta avendo un grande successo sia tra le istituzioni coinvolte che tra i cittadini e ne siamo molto fieri!», dichiara Alexandeer Vervoort, Commercial Director di KLM per l’Italia.



Le ciclabili in città - Ad oggi il Comune di Genova ha già realizzato 71 km di itinerari ciclabili (compreso l’anello Dinegro). Gli itinerari ciclabili genovesi sono composti da:

- corsie ciclabili (realizzate attraverso la sola segnaletica stradale, le cosiddette “rosse”)

- piste ciclabili in sede protetta (ad esempio corso Italia, via Buozzi) o in sede solo riservata (es. viale Brigate Partigiane)

- piste ciclopedonali in sede protetta (marciapiedi di larghezza sufficiente a garantire il transito di pedoni e ciclisti: es. la pista ciclopedonale della Valbisagno)

Sono in corso di realizzazione altri 48 km di nuovi itinerari da completare entro il 2025 e finanziati dal PNRR: tra questi la pista ciclabile della Valpolcevera da Trasta a Pontedecimo, il completamento degli itinerari di Voltri, la realizzazione di nuove corsie ciclabili a Sestri Ponente e nel Centro-Levante per collegare le sedi universitarie con la stazione ferroviaria di Brignole e la pista ciclabile di corso Italia.

