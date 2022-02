Genova, il nuovo corso delle linee Amt del Levante

di Redazione

Scattate oggi le novità per il 15 e per il 607. Ed oggi, con il mercato, il debutto della linea 515/. Anche questa novità spacca la delegazione fra favorevoli e contrari

E' scattato oggi il nuovo corso delle linee Amt del Levante.

Per quanto riguarda le linee 15 e 607 in direzione Nervi: i bus, giunti in via Oberdan, proseguono ora per via del Commercio, via Pagano, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli dove effettuano il capolinea presso l’area appositamente predisposta in concomitanza con la fermata Gianelli 2 Quinto/FS.

In direzione viale Brigata Liguria e Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di via Gianelli, proseguiranno per via Gianelli, via Quinto dove riprenderanno regolare percorso.

Per ciò che concerne la linea 515 circolare: i bus, in partenza dal capolinea di viale Franchini, proseguono per via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via D. Somma, via Oberdan, via Murcarolo e via Gianelli. I bus effettueranno poi inversione di marcia in corrispondenza di via Filzi e proseguiranno per via Murcarolo, via Oberdan e viale Franchini (capolinea).

Ogni martedì, in concomitanza con il mercato rionale di Quinto, la linea 515 sarà denominata 515/ ed effettua servizio dalle 5.35 alle 15.00 limitatamente a Nervi. Con questo percorso;

Direzione largo Edilio Pesce: i bus in partenza dal capolinea di viale Franchini, proseguiranno per via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via D. Somma, via Oberdan e largo Edilio Pesce (capolinea).Direzione viale Franchini: i bus, in partenza dal capolinea di largo Edilio Pesce, proseguiranno per via Oberdan e viale Franchini (capolinea).

Un po' come tutte le altrev decisioni prese in tema di viabilità, anche questa ha scatenato roventi polemiche fra favorevoli e contrari. E qualcuno ha fatto partire una raccolta firme online per riportare il 15 a Nervi.