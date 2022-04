Genova, il Comune concede ai Vigili del Fuoco l'ex caserma Mendoza

di Redazione

La Casa del Soldato che era stata precedentemente assegnata verrà utilizzata come centro di formazione aperto anche alla cittadinanza

La Giunta comunale ha approvato un provvedimento con il quale si concede la Caserma Mendoza di Sturla ai vigili del fuoco per realizzare la nuova caserma del Corpo, mentre la Casa del Soldato, precedentemente assegnata, verrà utilizzata come centro di formazione aperto anche alla cittadinanza.

"Abbiamo messo a disposizione la ex Caserma Mendoza per un progetto di riqualificazione, già finanziato, che consentirà l'insediamento di un presidio importantissimo per tutto il quartiere di Sturla", ha spiegato l'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi. Soddisfazione anche da parte di Claudio Manzella dirigente generale dei vigili del fuoco, che aggiunge: "La ex Caserma soddisfa tutte le esigenze necessarie ad ospitare il distaccamento Levante, realizzato a seguito della tragedia del Ponte Morandi, e la direzione regionale dei vigili del fuoco, mentre nella Casa del Soldato verrà installato il laboratorio radio per il nostro servizio di telecomunicazioni".