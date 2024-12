Genova, IIT: da robot a intelligenza artificiale, 'Industrial Liaison Program' per nuova alleanza fra ricerca e industria

Robotica, nuovi materiali, intelligenza artificiale e salute: sono questi i settori strategici sui quali si concentrerà il nuovo programma dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), denominato Industrial Liaison Program (ILP), che prenderà avvio il 1° gennaio 2025. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma, con l'obiettivo di creare un ponte tra ricerca e industria per promuovere tecnologie innovative che possano supportare lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Obiettivo - "L'obiettivo è fare di questo progetto il punto di partenza per un network di aziende", ha dichiarato il direttore scientifico dell'IIT, Giorgio Metta, a margine dell'evento. "Vogliamo far capire che alcune tecnologie richiedono investimenti tali che nessuna azienda, da sola, potrebbe sostenere". Metta ha quindi lanciato un appello alle imprese per unire le forze, affermando che la collaborazione tra ricerca e industria è fondamentale per trasformare le nuove tecnologie in soluzioni concrete al servizio dell'innovazione.

Ricerca - A sottolineare l'importanza della ricerca per il progresso del Paese, è intervenuto anche il presidente dell'IIT, Gabriele Galateri di Genola, che ha criticato i tagli lineari al settore. "La ricerca non è una spesa. Ogni euro destinato alla ricerca si moltiplica in occupazione e conoscenza", ha detto Galateri. Per questo, ha aggiunto, "è il momento di agire tutti insieme" per dare impulso al settore e creare valore per l'Italia.

Internazionalizzazione - Il programma ILP si ispira a esperienze di successo internazionali, come quelle del Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti, dell'Agenzia per la scienza, la tecnologia e la ricerca (A*Star) a Singapore, dell'Università di Berkeley e dell'Imperial College di Londra. "Si tratta di costruire rapporti continuativi con le aziende per far conoscere e capire come le nuove tecnologie possano essere applicate al mondo dell'industria", ha concluso Metta.