Genova, identificato l'uomo che ha vandalizzato la statua di Paganini

di Redazione

Si tratta di un cittadino extracomunitario già responsabile di alcuni furti in via XX Settembre

Identificato l'uomo che nei giorni scorso ha vandalizzato la statua di Paganini davanti al Carlo Felice di Genova. Si tratta di un cittadino extracomunitario già resposanbile di alcuni furti in via XX Settembre e sospetatto di altri in alcuni negozi della zona.

L'indentificazione è avvenuta grazie agli agenti del Nucleo Reati Predatori della Polizia Locale e della polizia giudiziaria.