Genova, i temporali spazzano città ed entroterra

Allagamenti, sottopassi chiusi, smottamenti e semafori in tilt. È il bilancio del forte temporale che si è abbattuto nella notte tra giovedì e venerdì a Genova dove a partire dalle ore 21 era stata diramata l'allerta gialla per temporali sul centro levante della Liguria, allerta poi prorogata fino alla mezzanotte per il rischio di precipitazioni intense sulla costa savonese fino a Noli, nella zona della Città Metropolitana di Genova e per la provincia di La Spezia.

L'assessore regionale alla protezione Civile Giampedrone aveva messo in guardia in merito al rischio di possibili fenomeni anche intensi, con rovesci forti e persistenti a macchia di leopardo.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per gli allagamenti, chiusi i sottopassi di via Perlasca e di piazza della Nunziata. Disagi nel ponente cittadino per i semafori fuori uso in particolare in via Buranello, piazza Barabino, via Sampierdarena, via Cantore e corso Martinetti. A Busalla ci sono stati allagamenti di negozi e scantinati: sono caduti oltre 110 millimetri di pioggia in tre ore. I pluviometri hanno sfiorato in quella zona i 170 mm di pioggia in 24 ore. A causa dell'intensa pioggia nella notte si è verificato uno smottamento sulla strada provinciale 12 in località Sorrivi, vicino a Savignone con la caduta massi che ha bloccato una corsia di marcia, a Isorelle strade allagate ma senza disagi per la circolazione. Sempre nella notte un fulmine ha colpito il liceo D'Oria di Genova provocando la caduta di calcinacci, ma già in mattinata i vigili del fuoco avevano messo in sicurezza l'area.