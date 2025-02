Genova, i Rockets conquistano il pubblico dell’Ivo Chiesa: rock spaziale e luci laser

Pubblico in delirio mercoledi sera al Teatro Ivo Chiesa per il concerto dei Rockets, ultima data, tra l'altro, del loro "The last frontier tour".



Atmosfere intergalattiche sul palco - L'uso di fasci di luce laser colorata che si aprono a ventaglio sul pubblico, filmati, fumi, effetti speciali oltre ad un allestimento galattico del palco.

Un viaggio musicale nel tempo e nello spazio - Il gruppo ha proposto molti dei brani contenuti nel nuovo disco "The last frontier" oltre ai successi che hanno reso famosa la band nel mondo come "On the road again", "Galactica" e "Future woman".

Omaggio a Christian Le Bartz - Il gruppo ha dedicato uno spazio al cantante e frontman dei Rockets recentemente scomparso. Nato a Montreuil il 25 aprile 1951, ha vissuto dal 1973, tutta l’era d’oro dei Rockets e cioè dalla nascita della band fino al 1983. Poi Christian Le Bartz ha continuato a seguire i Rockets come road manager.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.