Genova, i Jingle Jam Singers "scaldano" i Giardini Luzzati

di Anna Li Vigni

Il concerto natalizio di musica Gospel al centro dell'area archeologica del Sestiere del Molo tra mercatino e vin brule'

La magia del Natale, la musica e il coro Gospel. Sono gli ingredienti dell'appuntamento con i Jingle Jam Singers che si sono esibiti al centro dei Giardini Luzzati riscaldando il cuore e gli animi di tutti in una serata fredda a pochi giorni dal Natale. Tra luci suggestive, mercatino di Natale e vin brule', l'esibizione di canti natalizi ha incantato e catturato il pubblico di chi è venuto apposta oppure si è fermato perchè passava da quelle parti.

Dopo il successo delle serate di danza in costume al Palazzo della Borsa e del Concerto di Natale al Porto Antico, prosegue dunque la rassegna Christmas Carols and Dance 2021 organizzata dall’assessorato al Turismo e al Marketing territoriale del Comune, da Camera di Commercio e da Porto Antico di Genova.

Ad assistere al concerto anche l'assessore comunale al Turismo e al marketing territoriale, Laura Gaggero che, tra le canzoni del Natale, predilige la classica "O happy Day" e si dichiara felice di come i genovesi apprezzino e partecipino agli eventi del periodo delle feste.

A Natale la musica unisce e contribuisce a rafforzare quello spirito della festa e della speranza di cui tutti sentiamo il bisogno. I cori in piazza sono un richiamo per famiglie e bambini. La musica è per tutti e l'atmosfera del Natale è sempre più tangibile in ogni angolo della città.