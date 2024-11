Genova, gru precipita su Rsa in via Chiodo: anziani evacuati

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Chiodo, nel quartiere di Castelletto, dove una grossa gru di ferro è precipitata in strada crollando sul tetto di una rsa, al civico 34. In corso l'evacuazione di alcuni anziani non residenti nella struttura

Bilancio - Fortunatamente, non risultano esserci persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due squadre per rilevare eventuali problemi strutturali dell'edificio su cui si è abbattuta la gru. Da chiarire le cause del cedimento.

foto dal Mugugno Genovese