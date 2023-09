Genova: grave operaio di 67 anni travolto da un blocco di cemento a Calata Bettolo

Un operaio di 67 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto e schiacciato da un jersey che un collega stava movimentando dentro il cantiere ferroviario a Calata Bettolo.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino. Secondo le prime informazioni raccolte dagli esperti della Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il ferito stava assistendo da terra alle movimentazioni del jersey che un altro operaio stava facendo con un mini escavatore. Il blocco di cemento lo ha travolto facendogli sbattere la testa a terra.

L'uomo è stato stabilizzato, intubato e portato in ospedale. Il mezzo e il blocco di cemento, così come l'area, sono stati sequestrati per gli accertamenti. Gli investigatori vogliono capire se la manovra eseguita fosse corretta.

"Ancora una volta ci troviamo a dover portare un infortunio gravissimo come testimonianza di quanto sia urgente aumentare gli investimenti in formazione e prevenzione dei rischi, ma in questa dinamica non manca solo cultura della sicurezza, ma anche il buon senso: a 67 anni nessun operaio dovrebbe correre questi rischi, soprattutto con le dinamiche sempre più frenetiche del porto, sommando le variabili dipendenti anagrafiche ai numeri terrificanti degli infortuni e malattie professionali nel 2023". Lo affermano Fabio Servidei, segretario confederale Uil Liguria e Mirko Trapasso, segretario generale Feneal Uil Liguria. "Il dramma degli infortuni nei cantieri non ha bisogno di riempire le prime pagine sempre attraverso queste tragedie, occorre un piano serio e coerente con il diritto alla sicurezza su tutti i luoghi di lavoro" concludono.

"È inaccettabile quanto è accaduto nel cantiere edile nel porto di Genova: è illogico e pericolosissimo che un lavoratore edile di sessantasette anni venga impiegato in un'attività di questo tipo. C'è la necessità di mettere regole chiare e permettere a lavoratori edili che hanno superato una certa età di poter andare finalmente in pensione. E poi ribadiamo a voce alta che bisogna investire nella sicurezza con personale dedicato che vada a monitorare nei cantieri per capire quotidianamente cosa sta succedendo" spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria