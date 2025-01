Genova: Gnv, esercitazione antincendio in porto sulla nave 'Suprema'

Si è svolta oggi con successo a Genova un’importante esercitazione antincendio e di security a bordo della nave M/n Suprema di GNV, finalizzata a testare la capacità di risposta alle emergenze. L’iniziativa ha coinvolto diversi enti e ha rappresentato un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e la compagnia di navigazione.

Esercitazione - L'esercitazione si è svolta nel Porto di Genova, a bordo della nave M/n Suprema, ormeggiata al Ponte Assereto. L’obiettivo principale era testare la prontezza operativa e la capacità di risposta alle emergenze in un contesto marittimo, attraverso un complesso scenario che ha simulato un incendio a bordo e la gestione di una potenziale minaccia alla sicurezza. L'esercitazione ha coinvolto la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, il Servizio 118, il Terminal delle Stazioni Marittime e altre autorità di sicurezza.

Collaborazione - La partecipazione attiva di tutte le forze coinvolte ha permesso di verificare l’efficacia delle procedure di sicurezza e le modalità di evacuazione in caso di incendio. "Siamo orgogliosi di aver avuto occasione di collaborare con la Capitaneria di Porto di Genova e gli altri enti coinvolti in questa importante esercitazione", ha commentato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV. "La sicurezza del passeggero e dell'equipaggio è una priorità assoluta per GNV e iniziative come queste ci permettono di testare e migliorare continuamente le nostre capacità operative e organizzative."

Infrastruttura - GNV ha messo a disposizione il Maritime Support Centre, una torre di controllo che assiste la flotta in ogni circostanza, sia in navigazione che nei porti. Il centro è attivo 24 ore su 24 e ha svolto un ruolo fondamentale nel coordinamento dell’esercitazione. "Il nostro impegno per la sicurezza in mare è costante e la collaborazione con le istituzioni marittime è essenziale per garantire un’operatività sicura e tempestiva", ha aggiunto Catani.

Obiettivi - L’esercitazione ha avuto diversi obiettivi chiave: dalla verifica delle procedure antincendio alla gestione delle comunicazioni tra le diverse entità coinvolte. La simulazione ha permesso di testare anche la risposta dell’equipaggio e delle forze di sicurezza locali in situazioni di emergenza, contribuendo a rafforzare le competenze di tutti i partecipanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.