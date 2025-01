Adif e Exolum lanciano progetto per una rete logistica ferroviaria dedicata ai rinfusi liquidi

In Spagna, Adif ed Exolum hanno firmato un accordo per sviluppare una rete logistica ferroviaria che collegherà gli impianti della società ai principali terminal portuali. Questo progetto permetterà di trasportare in modo sostenibile materie prime come CO2, ammoniaca, metanolo e biocarburanti, rispondendo alle crescenti esigenze del mercato energetico futuro, come riporta Ferpress.

Accordo – L’intesa prevede la realizzazione di uno studio strategico sulla capacità ferroviaria di Adif per gestire il trasporto di questi nuovi combustibili, focalizzandosi sul Corridoio Atlantico. Saranno analizzati i raccordi tra terminal e porti, inclusi studi sulla capacità delle infrastrutture ferroviarie esistenti e l’eventuale costruzione di nuovi binari.

Obiettivi – L’iniziativa favorisce il trasporto di CO2 per il sequestro o riutilizzo, contribuendo alla riduzione delle emissioni. Inoltre, mira a sviluppare una rete per il trasporto di e-carburanti come e-ammoniaca e e-metanolo, promuovendo la decarbonizzazione dei settori energetico e dei trasporti.

Sostenibilità – Exolum sfrutterà le proprie infrastrutture ferroviarie esistenti in 17 terminal spagnoli, ottimizzando i trasporti e riducendo l’impatto ambientale. “Questa alleanza ci permetterà di rispondere prontamente alle esigenze del mercato attraverso una rete efficiente e sostenibile”, ha commentato Ignacio Casajús di Exolum.

Innovazione – Pedro Marco de la Peña di Adif ha sottolineato che questa collaborazione è cruciale per promuovere l’intermodalità e rendere il trasporto merci più sostenibile. José Antonio Sebastián, commissario per il Corridoio Atlantico, ha evidenziato come l’iniziativa contribuisca a rafforzare l’intermodalità in Spagna.

