Genova, Giornata mondiale del cuore: “Pronto? Sono Carla” è la nuova campagna della Regione per la prevenzione cardiovascolare

Il 29 settembre, in occasione della “Giornata mondiale del cuore”, la Regione Liguria, in collaborazione con Alisa, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione cardiovascolare chiamata “Pronto? Sono Carla”. In un videoclip di un minuto, in onda per 10 puntate, l’attrice genovese Carla Signoris sarà al telefono con un amico per ricordargli l’importanza di adottare corretti stili di vita così da mantenere sano il suo cuore.

Prevenzione, diagnosi precoce e informazione rappresentano le strategie più efficaci per contrastare le malattie cardiovascolari: un gruppo di patologie, che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi nazionali.

«Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall’entità dei fattori di rischio, – sottolinea Angelo Gratarola, assessore alla Sanità di Regione Liguria – e dall’età. Non esiste rischio zero, tuttavia è possibile ridurre la possibilità di contrarre una malattia di questo genere, adottando un corretto stile di vita, cioè scegliendo di smettere di fumare, seguire una alimentazione sana, svolgere attività fisica e controllare il peso».

In occasione della ricorrenza, l'Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”, in collaborazione con il Comune di Genova, ha organizzato il quinto incontro del ciclo "La Salute in Comune" dal titolo "Questioni di cuore", che si terrà presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alle ore 17. Il dottor Andrea Rolandi, dirigente medico del reparto di Cardiologia e U.T.I.C. del Galliera sarà a disposizione del pubblico presente per rispondere alle domande, chiarire dubbi a partire proprio dalla prevenzione.

Per sensibilizzare il pubblico femminile, invece, il reparto di Cardiologia dell’Asl 4 ha organizzato un convegno dal titolo “Il cuore delle donne: l’importanza della prevenzione cardiovascolare”, che si svolgerà mercoledì 27 settembre, dalle 17 alle 19, all’auditorium dell’Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo.