Genova: galeotto fu il lunotto, il sesso in auto costa una denuncia a coppia esibizionista

Forse volevano semplicemente impartire ai passanti un veloce ripasso del codice della strada, imitando la doppia croce di Sant'Andrea, il segnale stradale fossile che ammonisce gli automobilisti sui passaggi a livello incustoditi.



Di certo gli agenti della Polstrada di Sampierdarena, anche di fronte a una simile giustificazione, non avrebbero potuto voltarsi dall'altra parte, al cospetto di una coppia di 45enni che avevano trasformato un'auto ferma in una piazzola dell'A12, parcheggiata tra due camion, in un set a luci rosse e non quelle dei semafori. Difatti in zona c'erano altri automobilisti, nell'improvvisato drive-in dal vivo, e difficilmente erano lì per un corso di recupero punti patente.



La disinvolta coppietta non ha avuto così modo di proseguire la lezione di mimo, interpretando altri segnali come la cunetta pericolosa, il senso unico alternato, il divieto di sosta a targhe alterne fino ad altri davvero obsoleti come il transito vietato ai veicoli a braccia, con l'omino che spinge un carretto da fiera, e il divieto di segnalazione acustica simboleggiato da una ottocentesca trombetta con la pompetta di gomma per fare il 'poti-poti' reso leggendario dalla 'Torpedo Blu' di Giorgio Gaber.



La Polstrada non ha rilevato violazioni al codice della strada; ma ai due titolari dell'improvvisata scuola guida, oltretutto grondanti precedenti penali anche per atti osceni in luogo pubblico, è stata comminata una sanzione amministrativa. Non hanno potuto così completare la lezione, animando il segnale di possibili raffiche di vento laterale all'uscita di una galleria, quello di obbligo di pneumatici protetti in caso di tempo inclemente e la rotatoria obbligatoria, fino al doppio senso continuo che è la cifra di questo articolo.