Genova: fuga di gas per furto di valvole dalle bombole, evacuati quattro appartamenti

Un'operazione di emergenza si è svolta oggi a Genova, in via San Quirico, dove una fuga di gas ha costretto le autorità a evacuare quattro appartamenti e chiudere la strada per motivi di sicurezza. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto per fronteggiare l'incidente, che ha coinvolto un magazzino situato all'interno di un condominio.

Furto - La causa della fuoriuscita di gas è stata identificata in un furto avvenuto nei giorni scorsi: ignoti hanno rubato le raccorderie, ovvero le valvole in ottone che regolano la pressione, di ben 13 bombole di gas. L'assenza delle valvole ha provocato la fuga di gas, creando un rischio significativo per la sicurezza delle persone nelle vicinanze.

Intervento - Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo. Le squadre stanno ora eseguendo le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza l'area e permettere il rientro delle persone evacuate. Le forze dell'ordine sono al lavoro per indagare sull'accaduto e rintracciare i responsabili del furto.