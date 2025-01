Genova, forze dell'ordine, Bevilacqua (Lega): "Sostegno e gratitudine a chi tutela la nostra sicurezza"

Alessio Bevilacqua, Consigliere della Lega del comune di Genova, commenta la discussione di articolo 55 presentato in Consiglio Comunale a sostegno delle forze dell'ordine: “Le Forze dell’Ordine rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e la tutela della nostra società. Ogni giorno, uomini e donne in divisa garantiscono la protezione delle nostre città e delle nostre comunità, svolgendo il proprio lavoro con dedizione. Quando si attaccano le Forze dell’Ordine con gesti inaccettabili, come il lancio di una monetina e azioni di sfregio alla divisa, non si colpiscono solo le persone che la indossano, ma si ferisce l’intero Stato, i valori che rappresenta e la sicurezza che garantisce a tutti noi. Episodi di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine, come quelli che si sono verificati anche in recenti manifestazioni, devono essere combattuti con fermezza dalla politica! A questi uomini e donne, sia in servizio che in pensione, dobbiamo non solo la nostra riconoscenza, ma anche un sostegno concreto per permettere loro di svolgere le proprie funzioni nelle migliori condizioni possibili".

"Il lavoro delle Forze dell’Ordine non si limita alle ore in divisa, ma spesso prosegue nella vita quotidiana, a dimostrazione di un impegno che va ben oltre il dovere. La Lega è da sempre vicina a tutte le Forze dell’Ordine, e invitiamo la politica e la cittadinanza - conclude Bevilacqua - a non dimenticare mai il ruolo essenziale che queste persone svolgono ogni giorno, per garantire un futuro più sicuro per tutti”.

