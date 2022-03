Genova, potenti botti avvertiti in diverse zone della città

di Matteo Angeli

Molti cittadini, preoccupati, hanno avvertito le forze dell'ordine. Alcuni hanno visto dei fuochi artificiali nella zona di Forte Ratti.

Forti esplosioni sono state avvertite intorno alle 22 in diverse zone della città. Boati in sequenza si sono sentiti a Quezzi, ma anche a Molassana, Marassi,San Fruttuoso, Manin e addirittura a Sturla e in Albaro.

Molti cittadini, preoccupati, hanno avvertito le forze dell'ordine. Alcuni hanno visto dei fuochi artificiali nella zona di Forte Ratti.