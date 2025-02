Genova, Fiera del Disco: due giorni di magia del vinile, dei mix e dei CD ai Magazzini del Cotone

La Fiera del Disco a Genova - Sabato 22 e domenica 23 febbraio, presso i Magazzini del Cotone in Via Porto Antico (modulo 7 e 8), si terrà un evento imperdibile per tutti i collezionisti e gli amanti della buona musica: la Fiera del Disco. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del vinile, con una vasta selezione di dischi a 33 e 45 giri, MIX, CD e DVD. Durante le due giornate dell’evento, i visitatori potranno acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, grazie alla professionalità degli espositori presenti. La fiera sarà aperta dalle 10:00 alle 19:00, con un ingresso di 5 euro a persona (gratuito per i minori di 16 anni).

Viaggio musicale tra i vari generi - La Fiera del Disco offre una varietà di generi musicali per tutti i gusti, dai classici del rock, soul e disco dance, fino a metal, punk, psichedelica, folk, funky, jazz, hip-hop, e cantautorato italiano. I visitatori potranno trovare vinili, MIX, CD e DVD provenienti da ogni angolo del mondo musicale, rappresentando un viaggio attraverso decenni di musica e culture diverse. Un’opportunità imperdibile per riscoprire tesori musicali, sia per i collezionisti esperti che per i neofiti del vinile.

Ernyaldisko e la passione per il vinile - Ernyaldisko, fondato nel 2005 a Genova da Marco, un appassionato collezionista con oltre 35 anni di esperienza, è il cuore pulsante di questo evento. Nato con l’intento di promuovere la cultura del vinile, Ernyaldisko è oggi una realtà consolidata con il suo negozio storico in via Galata, temporary shops sparsi per l’Italia e uno shop online dove è possibile acquistare vinili, CD e memorabilia. Il progetto non si ferma alla vendita: Ernyaldisko organizza le “Fiere del Disco”, un’iniziativa che tocca tutte le regioni d’Italia, con Genova come una delle tappe principali.

L’Organizzazione delle Fiere del Disco - Ernyaldisko è anche il motore dietro le “Fiere del Disco”, che ogni anno portano la passione per la musica con vinili in diverse città italiane. Da Nord a Sud, questi eventi creano occasioni di incontro per collezionisti e appassionati di musica, offrendo uno spazio per scoprire nuovi dischi e condividere l’amore per la musica in vinile. Per rimanere aggiornati sugli eventi e le novità, è possibile seguire la pagina Facebook di Ernyaldisko, dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi alle fiere e alle nuove uscite.

