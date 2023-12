Genova: festini con vip, ascoltata dai pm la seconda escort

E' stata interrogata per la prima volta la seconda escort che ha partecipato ai festini vip a base di cocaina scoperti dagli investigatori della squadra mobile che avevano arrestato l'imprenditore Christian Rosolani e l'architetto Alessandro Cristilli. I due sono adesso ai domiciliari da alcuni giorni. La ragazza è stata sentita dal pubblico ministero Arianna Ciavattini per chiarire chi fossero gli organizzatori delle feste, come si svolgessero, e soprattutto chi fosse presente.

Stamattina è stata sentita, per la terza volta, anche Jessica Nikolic, la 32enne indagata nell'inchiesta. La donna aveva detto di aver riconosciuto il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana come partecipante a una delle serate. Piana ha sempre ribadito di non conoscere gli indagati e di non essere andato ad alcuna cena con escort e droga. Piana aveva chiesto di essere sentito in procura e dopo la sua testimonianza il procuratore capo Nicola Piacente e la collega Ciavattini gli avevano proposto un confronto con la Nikolic che lui aveva però rifiutato.

Secondo gli investigatori, l'architetto Cristilli sarebbe la figura chiave dell'inchiesta. Era lui, secondo l'accusa, che organizzava nella sua villa di Apparizione le cene con le escort e la cocaina. A una di queste serate, quella del primo marzo 2022, avrebbe partecipato tra gli altri il notaio Piero Biglia di Saronno che aveva spiegato di essere stato alla cena ma di non avere consumato droga né di avere avuto rapporti sessuali con le ragazze.

Per gli inquirenti ai festini venivano invitati politici, dirigenti di partecipate e imprenditori per potere ottenere lavori. Su questo aspetto è stato aperto un secondo filone di indagine.