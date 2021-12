Genova, evacuati dodici appartamenti nel centro storico

di Redazione

Una scala pericolante ha indotto i vigili del fuoco a far uscire tutti i residenti. Trovati locali fatiscenti e in pessime condizioni. Sequestrata anche merce contraffata

Dodici appartamenti sono stati fatti evacuare nel centro storico di Genova. A causa di una scala pericolante i vigili del fuoco hanno fatto evacuare cinque case in un palazzo di palazzo di vico Croce Bianca e altre sette in un palazzo di Vico Adorno. Al momento tante sono le persone in strada che aspettano di capire dove poter andare. Diversi extracomunitari hanno invece fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto, insieme alla forze dell'ordine, anche l'assessore Giorgio Viale con tecnici e assistenti sociale del Comune e il nucleo Centro Storico.

All'interno degli appartamenti trovata merce contraffatta perchè si consumavano altre attività illegali. Pessime le condizioni sanitarie.

"Gli immobili – spiega l’assessore Viale – si trovano in una situazione di precarietà strutturale, con voragini nelle scale d’accesso ai piani, vani pericolanti, una situazione igienico-sanitaria a dir poco precaria e di pericolo per l’incolumità dei residenti: insomma, del tutto inadatti alla permanenza di decine di persone, che, da quanto risulta da un primo riscontro, abitano i circa 10 appartamenti distribuiti sui due immobili con contratti di affitto e subaffitto ancora da accertare. Durante i controlli, è stato trovato anche un ingente quantitativo di merce contraffatta, circa 200 pezzi, e una capienza di abitanti ben oltre alla capacità degli appartamenti. Ringrazio gli agenti, i tecnici, i geometri del Comune e il personale dei servizi sociali che hanno operato tutti con grande professionalità per la sicurezza dei residenti e per il ripristino della legalità in una zona molto complessa del centro storico».