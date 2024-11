Genova: Euroflora 2025 nel nuovo Waterfront, la presentazione a Olioliva di Imperia

Due eccellenze dell'agricoltura ligure, florovivaismo e olivicoltura, unite a Imperia per Olioliva in vista di Euroflora 2025. Oggi a Imperia, nell’ambito della manifestazione Olioliva, sono stati presentati i contenuti delle Floralies che si terranno a Genova nel nuovo Waterfront di Levante, dal 24 aprile al 4 maggio 2025. A illustrare i dettagli dell’evento sono stati Corrado Brigante, capo progetto di Euroflora, e Paolo Corsiglia, membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova.



Euroflora 2025 si preannuncia come una rassegna completamente rinnovata, tanto negli spazi quanto nei contenuti. Si tratterà di un percorso in cui la natura dialogherà con l’arte e l’architettura, coinvolgendo tutti i sensi del visitatore. Le eccellenze del florovivaismo, le nuove tendenze nella progettazione del verde, i progetti di sostenibilità ambientale, le composizioni floreali, i fiori recisi e i bonsai saranno i protagonisti della manifestazione, arricchiti da convegni, eventi e spettacoli che animeranno il programma.

Il progetto e gli spazi - Il progetto generale dell’edizione 2025 di Euroflora è stato concepito dall’architetto Matteo Fraschini per URGES – Gruppo Valagussa e rappresenta un’innovazione sia nelle forme che nei contenuti. L’obiettivo è favorire una riappropriazione del verde nel contesto urbano, creando uno spazio dove la natura possa integrarsi armoniosamente con l’ambiente costruito. Uno degli elementi centrali della manifestazione sarà la presenza di origami rinverdenti e colorati, strutture che emergono dal suolo per innalzarsi verso il cielo. Realizzati grazie al supporto di Aster, primo partner tecnico di Euroflora, queste installazioni sono già state presentate al pubblico a Genova, in piazza Fontane Marose, dove una di esse ha vinto il secondo premio alle Floralies de France nella categoria Jeux de Plantes. Tutti i nuovi spazi del Waterfront saranno protagonisti, dai parchi urbani all’arena centrale del Palasport, fino ai pontili galleggianti e al padiglione progettato da Jean Nouvel. L’area di Euroflora 2025 raddoppierà rispetto alle edizioni precedenti, con oltre 25.000 metri quadrati di spazi espositivi coperti, su un totale di 85.000 metri quadrati complessivi. Questo permetterà di adattare gli spazi alle diverse tipologie di piante e installazioni.



I rapporti istituzionali e gli eventi - Nel corso degli ultimi mesi, sono stati intensificati i rapporti con i Ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e del Turismo, che supporteranno la manifestazione con iniziative ad hoc. Due importanti convegni, uno di Coldiretti e uno di Confagricoltura, sono già stati programmati, e altri eventi sono in fase di definizione, tra cui incontri con l'Ordine degli Agronomi e altre associazioni professionali. La manifestazione offrirà numerosi laboratori, inclusi quelli di composizione floreale e bonsai, e avrà un forte focus sulla ricerca scientifica, con l’intento di presentare al pubblico le innovazioni che nascono dall’osservazione della natura. Per i più piccoli, è stato lanciato un contest riservato alle scuole primarie, mentre per i bambini delle scuole materne sono in fase di definizione iniziative educative e laboratori pratici.

Gli espositori - Il panorama espositivo sarà arricchito da un’ampia partecipazione, con oltre il 90% degli spazi già occupati da eccellenze provenienti dalla Liguria, dal resto d’Italia e dall’estero. Tra le novità, spicca la partecipazione del Bhutan, mentre tornano espositori storici come De Luca Farms dalla Florida, che hanno contribuito a fare di Euroflora un evento di rilievo internazionale. Il florovivaismo ligure avrà un ruolo di primo piano, con una partecipazione non solo quantitativa, ma anche di altissima qualità espositiva. Un tema fondamentale di Euroflora 2025 sarà la sostenibilità ambientale e il turismo consapevole, con la presenza di Parchi Nazionali, Parchi Regionali e distretti turistici che promuovono la natura come principale attrattiva turistica.

Ars Urbana e i concorsi - Un altro tema di rilievo sarà l’architettura del paesaggio, protagonista del concorso Ars Urbana, che vedrà la partecipazione di quattordici progetti selezionati, suddivisi in due categorie, under e over 30. Questi progetti saranno visibili al pubblico durante Euroflora e rappresentano un tassello fondamentale della manifestazione, che acquista ogni anno maggiore credibilità e prestigio sia tra gli esperti del settore che tra gli appassionati. Inoltre, è stato recentemente pubblicato il libro dei concorsi, un elemento cardine della manifestazione, che include 254 concorsi revisionati per includere le ultime tendenze nel florovivaismo. Tra questi, una sezione sarà dedicata alle composizioni floreali. I concorsi non solo celebrano i talenti del settore, ma anche le personalità che hanno lasciato un segno importante nel mondo del paesaggio, come Giuseppino Roberto, Antonella Matacera e Luigi Viacava. In particolare, saranno ricordati Annalisa Maniglio Calcagno, fondatrice della Scuola di Architettura del Paesaggio dell'Università di Genova, e Luca Nannini, già amministratore delegato della Fiera di Genova e presidente di Porto Antico di Genova.



Le attività promozionali - Euroflora sta intensificando i suoi sforzi promozionali a livello nazionale e internazionale. In collaborazione con il Distretto Florovivaistico della Liguria, è stata presente a manifestazioni come Orticolario a Cernobbio e IFTF in Olanda. Grazie alla partnership con Agenzia In Liguria, Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova, Euroflora ha partecipato a eventi come il Salone del Turismo di Parigi, il TTG di Rimini, il World Trade Market di Londra e altre manifestazioni internazionali. Inoltre, è stato avviato un canale privilegiato con le città gemellate con Genova, con trattative in corso con il distretto cinese di Guangzhou.



La biglietteria online e la ricerca sponsor - Per la prima volta, la biglietteria online di Euroflora sarà gestita da Ticketone, uno dei principali operatori italiani del settore, e sarà attiva a partire da novembre. Il costo del biglietto intero sarà di 25 euro, con un biglietto ridotto a 18 euro e ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni, con agevolazioni per gruppi e studenti. Sul sito del Comune di Genova è stato pubblicato anche il bando per la ricerca sponsor, a cui si affianca il lavoro degli uffici di Porto Antico di Genova.

Una sfida imprenditoriale e culturale - Euroflora rappresenta una sfida importante per il florovivaismo, un settore fondamentale per l’agricoltura ligure. In questi anni post-Covid, la manifestazione ha acquisito una dimensione più ampia, non solo celebrando la bellezza della natura, ma affrontando anche le problematiche del settore, in collaborazione con i Ministeri competenti e le associazioni di categoria. Euroflora promuove inoltre l’export del florovivaismo ligure, grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, e sarà protagonista anche di eventi dedicati agli operatori del settore, come la giornata del 28 aprile, aperta agli accreditati.