Genova, Esselunga a Sestri, Bucci: "Non abbiamo utilizzato soldi del Ponte, metteremo in sicurezza il Chiaravagna"

"Non abbiamo usato i fondi del ponte Morandi per far costruire la nuova Esselunga a Sestri Ponente. Metteremo in sicurezza il torrente Chiaravagna, opera di cui beneficeranno tutti". Il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto oggi in consiglio comunale durante la parte di seduta dedicata agli articoli 54 (una delle prime volte ad averlo fatto, in sette anni) per rispondere a tre interrogazioni della minoranza (Maria Bruccoleri, Pd, Fabio Ceraudo, M5s, e Filippo Bruzzone, rossoverdi). Il centrosinistra ha chiesto al sindaco di chiarire se sia vero che sono stati utilizzati fondi pubblici legati alla tragedia del ponte Morandi per favorire la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga nel ponente cittadino, il terzo in città dopo quelli di Albaro e San Benigno.

Il sindaco Bucci, mostrando all'aula alcune mappe con indicato il rischio idrogeologico e altri aspetti critici sul territorio, ha in sostanza affermato che "la messa in sicurezza del Chiaravagna è un progetto che ha visto le prime basi nel 2001" e che "l'azione dell'amministrazione e della struttura commissariale è portata avanti a beneficio di tutti. I soldi del ponte Morandi li abbiamo finiti da tre anni e mezzo e li abbiamo rendicontati al ministero, quindi smettiamola di dire che stiamo usando i soldi del ponte Morandi per aiutare Esselunga o per questo e quell'altro progetto, quello che stiamo portando avanti a Sestri Ponente come struttura commissariale è la messa in sicurezza di cinque corsi d'acqua, tra cui il torrente Chiaravagna - ha concluso -, che permetterà di eliminare il rischio idrogeologico dal quartiere di Sestri e dall'area industriale, aeroporto compreso, cosa di cui beneficeranno tutti, anche Coop che a Sestri realizzerà due nuovi supermercati".