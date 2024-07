Genova: entro luglio varato 'cappello' della nuova Torre Piloti

La nuova torre piloti del porto di Genova progettata dall'architetto Renzo Piano nel Waterfront di Levante per sostituire quella abbattuta dal cargo Jolly Nero il 7 maggio del 2013, un disastro costato nove vite umane, sarà dotata di un innovativo sistema di smorzamento attivo delle vibrazioni causate dal vento, simile a quelli presenti in alcuni dei più importanti grattacieli al mondo come il Taipei 101 a Taiwan.

Con una superficie di oltre 800 metri quadrati, il grande 'cappello' della torre alta 65 metri calzato sulla cabina di controllo dei piloti, verrà varato a fine luglio attraverso una complessa e spettacolare operazione di sollevamento a 60 metri di altezza: lo annuncia l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In caso di condizioni meteo marine estreme e di venti molto forti, un sistema utilizzerà masse attive, messe in movimento da motori elettrici, per bilanciare il movimento della struttura ed eliminare le vibrazioni.

Il cuore del sistema è un controllore centrale che, grazie a una serie di sensori posizionati lungo la torre in grado di rilevare il movimento della struttura fino a 1.000 volte al secondo, regolerà i movimenti delle masse in base all'intensità del vento, prevenendo l'oscillazione dell'edificio e riducendo lo stress strutturale. Il sistema di smorzamento è definito 'attivo' proprio grazie all'impiego del controllore centrale e dei motori elettrici. La differenza principale tra il sistema del Taipei 101 a Taiwan equipaggiato con una sfera di 660 tonnellate e quello della nuova torre piloti del porto di Genova, da cui deriva la definizione di 'sistema di smorzamento attivo', risiede proprio nell'impiego dei motori elettrici, che permettono di accelerare le masse fino a una potenza paragonabile a quella di una supercar capace di raggiungere i 100 chilometri orari in circa 1,4 secondi.

Grazie all'innovazione sarà possibile installare solo quattro masse da 300 chili ciascuna anziché una massa di diverse tonnellate. Intanto, nel cantiere della darsena nautica di levante, proseguono i lavori sia sulla banchina che nella palazzina servizi collegata alla Torre Piloti, ormai quasi completata. Parallelamente, nel cantiere vicino a Calata Bettolo, nel bacino portuale di Genova Sampierdarena, si sta ultimando l'assemblaggio della copertura sommitale della torre.