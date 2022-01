Genova, ecco il nuovo percorso fitness al Porto Antico

di Redazione

Una palestra all'aperto, due aree per la ginnastica a corpo libero e una parte dedicata al running in una zona davvero suggestiva

Inaugurato oggi a Genova il nuovo percorso fitness realizzato nelle aree del Porto Antico. Un segno di attenzione per tutti i visitatori dell’area come primo evento di un anno speciale. Riqualificata nel 1992 in occasione delle celebrazioni colombiane grazie a un progetto firmato da Renzo Piano destinato a fare scuola a livello internazionale, l’area festeggia quest’anno trent’anni di riapertura alla città.

“Abbiamo voluto riqualificare e valorizzare questi spazi inutilizzati della nostra magnifica area per renderli aderenti alla realtà di Porto Antico, sempre di più scelta dai runner per allenarsi nel cuore della città - le parole del presidente di Porto Antico Mauro Ferrando - Da oggi gli sportivi potranno contare sia su una palestra attrezzata all’aperto, sia su un nuovo percorso running, che si sviluppa in uno scenario unico, lontano dal traffico e a contatto col nostro mare. Un’ulteriore dimostrazione del fatto che lo sport è nel Dna di Genova, che ospiterà nel 2023 l’arrivo dell’Ocean Race e nel 2024 sarà Capitale Europea dello Sport. Invito pertanto tutti gli sportivi – ha concluso Ferrando - ad utilizzare questi percorsi, condividendo l’esperienza sui nostri canali social #portoanticodigenova.

“Allenati al Porto Antico”, il nuovo percorso fitness, si sviluppa ad anello, per la parte running, nell’intera area del Porto Antico, passando nei punti più scenografici. Parte dal Mandraccio per toccare gli estremi, i Magazzini del Cotone e l’Acquario, con tre diverse lunghezze, 900 metri per i Magazzini del Cotone, il Miglio (1,61 km) e i 3 km, segnalati con una grafica orizzontale, rispettivamente gialla, rossa e azzurra.

Vicino all’area giochi è stata allestita una palestra all’aperto con il posizionamento di sei attrezzi: barre parallele, tripla barra bassa, panca inclinata, postazione trazioni alta, postazione lat pulldown per i dorsali e una postazione per gli addominali.

A completare il percorso due aree, contrassegnate da scritte a terra, per la ginnastica a corpo libero, la prima in testa alla banchina dei Magazzini del Cotone, rivolta verso l’ingresso del porto e la lanterna, e la seconda vicino alla piscina. Oltre alla segnaletica a terra, una mappa bifacciale del percorso, posizionata tra l’area fitness e l’area giochi, indica le postazioni per l’allenamento.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore allo sport della Regione Liguria Simona Ferro, l’assessore al commercio e centro storico del Comune di Genova Paola Bordilli, il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo e il Delegato del Rettore dell’Università di Genova per lo Sviluppo delle Attività Sportive Marco Bove e le architette progettiste dello studio grafico del percorso, Giulia Giglio e Caterina Tamagno, paesaggista. Il vicedirettore dei Cappellani del Lavoro, don Giampiero Carzino, ha impartito la benedizione prima dello start “dimostrativo” ai runner del Team della Casa della Salute 42195 e all’istruttore di Area 51-Raider Crossfit. Presenti, sempre per il mondo del running, i dirigenti di Podistica Peralto, Delta Running, Consorzio Liguria Walking e Running, Gruppo Città di Genova, .

“Nel 30° anniversario del Porto Antico implementare l’offerta dei servizi con un’area attrezzata, un percorso fitness, uno spazio sportivo mi sembra una scelta non solo appropriata, ma doverosa in questo periodo in cui lo sport outdoor sta vivendo una nuova primavera a causa dell’emergenza sanitaria – ha dichiarato l’assessore regionale Simona Ferro – questa nuova attività a disposizione gratuita di turisti e cittadini assume un ruolo strategico importante in un momento come questo in cui la peste suina mette a repentaglio le attività outdoor praticate nel nostro entroterra”.

“La situazione pandemica e le normative anti Covid ci hanno portato a rivalutare l’importanza degli spazi aperti, la loro fruibilità anche in chiave sportiva – spiega l’assessore al Centro storico Paola Bordilli – come Comune abbiamo sostenuto le attività sportive che scegliessero di occupare spazi per la pratica di sport in modo da poter offrire un servizio in più e soprattutto in totale sicurezza. Sport e salute sono un binomio irrinunciabile che a tutte le età può e deve essere garantito. L’iniziativa della Porto Antico, in un’area importante anche per il sestiere del Molo e per tutto il centro storico, va proprio nella direzione intrapresa ovvero quella di rendere sempre più spazi disponibili alle associazioni e gruppi sportivi, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione anche di stili di vita consapevoli, e in generale a chi voglia fare sport, a pochi passi dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro, all’aperto, in ogni stagione dell’anno e con vista mare”.